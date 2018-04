Strategieplan im Naturpark Mühlviertel

RECHBERG. Vier Mühlviertler Gemeinden wollen sich zur Premium-Region für Urlaub in der Natur etablieren.

Bei der Generalversammlung des Naturparks Mühlviertel wurde der neue Managementplan vorgestellt. Bild: Reiter

Neben einem erfolgreichen Jahresrückblick präsentierte der Verein Naturpark Mühlviertel bei seiner Generalversammlung vergangenen Woche auch einen bewussten Blick in die Zukunft. Zahlreiche Naturparkprojekte wirken über die Region hinaus, wie beispielsweise das Heidelerchenschutz-Förderpaket, mit dem alle Mühlviertler Bestände dieses seltenen Vogels mitbetreut werden.

Aufgrund der gemeinsamen Entwicklung neuer Pauschalangebote und Vermarktungsideen mit Naturparkschwerpunkt bekamen die Naturparke in der Tourismusstrategie des Landes Oberösterreich eine besondere Bedeutung. Sie sind neben der Etablierung und Zertifizierung von touristischen Naturpark-Partnerbetrieben bis November 2018 eine solide Basis auf dem Weg zur Natururlaubs-Premium-Region. Mit einem bewussten Blick auf die Entwicklungen in der Landschaft und auf den ökologischen Zustand der Region entwickelte der Vorstand mit Vertretern der vier Naturparkgemeinden Allerheiligen, Bad Zell, Rechberg und St. Thomas am Blasenstein mittelfristige Ziele und Ideen für die Zukunft. Begleitet wurde dieser Strategieprozess von Wolfgang Suske.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema