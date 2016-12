Strasser-Steine mit neuen Produkten auf Küchen-Messe

SANKT MARTIN. Neue Produkte und exklusive Natursteine, die im Mühlviertel zu hochwertigen Küchen verarbeitet wurden, sollen die Besucher der internationalen Küchen-Messe "Living Kitchen" in Köln dazu veranlassen, am Stand von Strasser-Steine innezuhalten.

Strasser-Chef Artmayr. (Strasser) Bild: Strasser Steine/APA-Fotoservice/Hinterramskogler

"Modernste Technik verschmilzt in genialer Harmonie mit dem Millionen Jahre alten Stein", kündigt Geschäftsführer Johannes Artmayr eine Innovation an, die vom Kollerschlager Smart-Home-Spezialisten Loxone entwickelt und von den Natursteinexperten von Strasser perfekt umgesetzt wurde. Ebenso werden in Köln zwei neue, exklusive Steine für Küchenarbeitsplatten aus der "Supreme-Serie" sowie ein natürlicher Steinschutz vorgestellt.

Die Living Kitchen in Köln findet von 16. bis 22. Jänner statt. Diese vereint die wichtigsten nationalen und internationalen Unternehmen der Küchenbranche an einem Ort.

Das neue Messe-Konzept von Strasser wurde vom Linzer Design-Duo "MARCH GUT" geplant.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema