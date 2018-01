Steigende Anforderungen an Helfer

PERG. Das heurige Rotkreuz-Jahr war im Bezirk Perg ausgesprochen ereignisreich

Mitarbeiter des Sozialmarktes Perg im Einsatz. Bild: Rotes Kreuz Perg

Als Bezirk, der über kein eigenes Krankenhaus verfügt, ist ein gut funktionierendes Rettungswesen von extrem großer Bedeutung. Dass man sich auf das Rote Kreuz im Bezirk auch im Jahr 2017 verlassen konnte, zeigt die Einsatzsta-tistik der vergangenen Monate. So kam der Notarztdienst im abgelaufenen Jahr auf 1250 Einsätze - das sind 3,4 Einsätze pro Tag und um 50 Fahrten mehr als im Ka-lenderjahr 2016.

Weil selbst die besten Sanitäter auf verlorenem Posten sein können, wenn die Ret-tungskette nicht von Beginn an gut läuft, hat sich das Perger Rote Kreuz einmal mehr bemüht, möglichst viele Menschen in Erster Hilfe auszubilden: Für den Kursstart im Herbst wurden bei einem Pressegespräch berührende Einsätze von erfolgreichen Reanimationen vorgestellt. Diese „Gesichter“ der Ersten Hilfe bewirkten, dass die Erste-Hilfe-Kurse bis Weihnachten voll ausgebucht waren. Insgesamt wurden im Jahr 2017 im Bezirk 1726 Personen in Erster Hilfe ausgebildet.

Der Tätigkeitsbereich des Roten Kreuzes umfasst neben dem Rettungsdienst auch etliche Bereiche, die unter dem Dach der „Sozialen Dienste“ zusammen laufen. Hier kam es im Februar 2017 zu einer wesentlichen Erweiterung: Mit der Übernahme der Sozialberatungstelle Schwertberg betreibt das Rote Kreuz sämtliche Sozialberatungsstellen im Bezirk. Martha Naderer betreut hierbei die Gemeinden Schwertberg, Ried/Riedmark und Mauthausen: „Ich bin schon zehn Jahre als Beraterin an Sozialmedizinischen Stützpunkten tätig und freue mich nach wie vor auf jede Sprechstunde. Zuhören und tatkräftig helfen, das ist mein Selbstverständnis bei dieser Arbeit.“

Seit März wird in Perg das „Lebenscafé“ für Trauernde angeboten: Dieser Treffpunkt bietet Personen, die einen geliebten Menschen verloren haben, die Möglichkeit, ihre Trauer mit anderen Betroffenen im Beisein ausgebildeter Trauerbegleiterinnen zu teilen. Zeitgleich zum Café wird ein kreativer Umgang mit Trauer angeboten: Wer sich schwer tut, über Verluste oder Trauer zu sprechen, findet hier alternative Mög-lichkeiten, seiner Trauer Ausdruck zu verleihen.

Damit für all diese Aufgaben ein entsprechend breit aufgestelltes Team bereit steht, wurde in der Mitarbeiter-Kampagne „Nicht käuflich. Nur freiwillig“ um zusätzliche Freiwillige geworden. Mit Erfolg: Bei der Bezirksversammlung im Perger Veranstal-tungszentrum „Die Turnhalle“ wurden 189 neuen Rotkreuzler angelobt und ein Mitarbeiterpreis verliehen – und zwar an die Besuchsdienstgruppe aus Mauthausen.

Besonders umfangreich ist die Mannschaft, die seit fast 30 Jahren das Essen auf Rädern in Schwung hält. 460 Freiwillige sind in diesem Bereich tätig. Sie brachten im vergangenen Jahr 95.000 warme Mahlzeiten zu insgesamt 484 Klienten im gesamten Bezirk Perg. „Ich bin sehr stolz auf die vielen Freiwilligen, die nicht nur gesunde Mahlzeiten ausführen, sondern die oft auch die einzigen Menschen sind, mit denen die Essenbezieher – zumindest kurz – plaudern können. Das schafft Sicherheit“, sagt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Werner Kreisl.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema