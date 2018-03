Stefan Lampl neuer Musik-Obmann in Pergkirchen

PERG. Neuwahl des Vorstands stand im Mittelpunkt der Musiker-Jahreshauptversammlung

Pergkirchens neuer Musikvereinsobmann Stefan Lampl mit Vorgänger Johann Lengauer. Bild: privat

Im Zeichen einer Neuwahl des Vorstands stand am Freitag die diesjährige Generalversammlung des Musikvereins Pergkirchen im Gasthaus Kragl. Den Höhepunkt des Abends markierte die Wahl des neuen Obmannes Stefan Lampl. Dieser bedankte sich für die hervorragende Arbeit seines Vorgängers Johann Lengauer, der sich aus den Funktionen an vorderster Front des Vorstandes aus familiären Gründen zurückziehen möchte. Johann Lengauer beendete seine Obmanntätigkeit in Pergkirchen mit einer sehr eindrucksvollen Zusammenfassung der vergangenen sechs Jahre.

Der neue Obmann Stefan Lampl skizzierte bei seiner Antrittsrede seine Vorstellungen und Ziele musikalischer und kameradschaftlicher Art für die kommende Funktionsperiode. Er zählt dabei vor allem auf breite Unterstützung des ebenfalls einstimmig gewählten Vorstands sowie auf die Mitarbeit jedes einzelnen Musikers.

Kapellmeister Florian Huber konnte in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Jahr 2017 mit dem Musikverein Pergkirchen zurückblicken und hob besonders die Konzertreise nach Spanien hervor, die die Musiker im Oktober in den Großraum Barcelona geführt hatte. Jugendreferentin Birgit Kemethofer berichtete ebenfalls von einem sehr ereignisreichen und erfolgreichen Jahr und bedankte sich dabei insbesondere bei Janine Huber, die seit April vergangenen Jahres das neue Jugendorchester „P&P Youngstars“ (Jungmsiker aus Pergkirchen und Perg) leitet und diese Aufgabe bravourös meistert. Weiters konnte Stabführer Christian Leitner mit Bettina Lindner und Sarah Nenning zwei neue Marketenderinnen offiziell in den Verein aufnehmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema