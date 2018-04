Stadtmarketing Freistadt: Sonder-Gemeinderat gefordert

FREISTADT. Nach der Kündigung von Stadtmanagerin Braumann fordert die Bürgerliste WIFF nun eine Sonder-Gemeinderatssitzung zur Zukunft des Stadtmarketings.

In einem offenen Brief erklärte Bettina Braumann am Dienstag ihr Ausscheiden aus dem Stadtmarketing Freistadt. Bild: Erwin Pramhofer

Nachdem am Dienstag Bettina Braumann in einem offenen Brief ihre Kündigung als Leiterin des Stadtmarketings erklärte und wachsende politische Einflussnahme auf ihre Arbeit vor allem von ÖVP-Seite dafür verantwortlich machte, tritt nun die Rathaus-Opposition auf den Plan. Rainer Widmann, Fraktionsobmann der Bürgerliste „Wir Für Freistadt“ (WIFF) spricht sich dafür aus, noch im April eine Sondersitzung des Gemeinderates. Dabei sollte die Voraussetzung für ein selbständiges und unabhängiges Arbeiten des Stadtmarketings auf Basis des Jahresprogrammes geschaffen werden. Bei allem Pro und Contra zum Stadtmarketing habe WIFF immer vollstes Vertrauen in die Stadtmanagerin gesetzt.Basteln am Ostermarkt



Das von Braumann eingebrachte Jahresprogramm 2018 hätte durchaus eine Chance verdient, betont auch SP-Vizebürgermeister Christian Gratzl: „Dass die Stadtmanagerin stattdessen am Ostermarkt mit Kindern bastelte, zeigt eine völlig falsche Nutzung ihrer Personalressource.“ Das Stadtmarketing sei keine weitere Abteilung der Stadtgemeinde, sondern eigenständig und unabhängig. Das müssten auch Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer und die VP-Freistadt endlich einsehen.

Für WIFF-Obmann Widmann ist klar, dass nach dem Rückzug Braumanns „das Stadtmarketing bestenfalls zu einem ÖVP-Marketing verkommt und damit eigentlich tot ist. Das wäre aber ein schwerer Rückschlag für die wirtschaftlichen und touristischen Bemühungen der Stadt.“ Der Gemeinderat sei nun am Zug, ein von der Politik weisungsfreies und räumlich getrenntes Arbeiten des Stadtmarketing rasch sicherzustellen.

