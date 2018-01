St. Stefan will Wirt erhalten und Nahversorger schaffen

SANKT STEFAN. Ein Arcus-Projekt zur Nahversorgung könnte die Rettung für das Kaufgeschäft sein.

St. Stefan am Walde will in der Nahversorgung seiner Bürger neue Wege gehen. Bild: Gemeinde

Wie es mit der Nahversorgung im Ort weitergehen könnte, darüber machten sich die St. Steffinger Gedanken. Anlass dafür war, dass im Mai 2017 das Kaufgeschäft seine Pforten geschlossen hat. Die allgemeine Situation könnte auch das Dorfwirtshaus in Bedrängnis bringen. In einer Bevölkerungsbefragung haben die Gemeindebürger ihre Vorstellungen einer funktionierenden Nahversorgung zu Papier gebracht. Gemeinsam mit Arcus wurde ein Konzept entwickelt, in St. Stefan wieder einen Nahversorger anzusiedeln. Auch das Dorfwirtshaus möchte, durch die in der Befragung gewonnenen Erkenntnisse, mit noch mehr Regionalität und Qualität Gäste anlocken.

Wichtig: Wirt und Geschäft

Aus der im Herbst 2017 durchgeführten Befragung ist hervorgegangen, dass für mehr als 88 Prozent der Befragten ein Nahversorger in St. Stefan sehr wichtig oder wichtig ist. Das Dorfwirtshaus ist gar 95 Prozent der Befragten wichtig oder sehr wichtig. Das "Geschäft" sollte auch Vorbestellung und Hauszustellung anbieten und auch am Samstagvormittag geöffnet haben. Als neue Möglichkeit wünschen sich mehrere Befragungsteilnehmer auch außerhalb der Öffnungszeiten – entweder mit eigener Zutrittskarte oder bei Automaten – einkaufen zu können. Ob es jedoch zu einer Wiederbelebung des Geschäftes kommen wird, hängt noch von einigen Faktoren ab. Das vorgelegte Konzept findet grundsätzlich die Zustimmung der zuständigen Fachabteilung des Landes. Eine Entscheidung soll noch im ersten Quartal 2018 fallen. Im Dorfwirtshaus sind den Gästen in erster Linie gutes Essen, gemütliche Atmosphäre und Freundlichkeit sehr wichtig. Besonderer Wert wird auf frische Produkte, die so gut wie möglich aus der Region kommen sollen, gelegt. In der Speisekarte muss Qualität vor Quantität gehen und die Zutaten sollten in erster Linie frisch sein und der jeweiligen Saison entsprechen. Moderate Preise und das Angebot eines Menüs am Sonntagmittag sind vielen ebenso wichtig. Erfreut über die Umfrageergebnisse zeigt sich Dorfwirt Willi Mayr. Einerseits sieht er sich in seinen Bemühungen bestätigt. Andererseits weiß er jetzt, wo er den Hebel ansetzen muss, um sein – eigentlich erfolgreiches – Konzept zu verbessern. Ein bisschen Kopfschmerzen bereitet ihm der Wunsch nach einem Café. Die Mehlspeisen des Juniorchefs sind weit über die Grenzen St. Stefans hinaus bekannt, ein eigenes Kaffeehaus kann er sich aber in St. Stefan nicht vorstellen. Eine Möglichkeit wäre eventuell, am Samstagvormittag ein spezielles Angebot für Kaffeehaus-Fans zu etablieren.

