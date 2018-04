St. Martin will Rohrbach-Berg auf Distanz halten

MÜHLVIERTEL. Morgen treffen die beiden Teams im Lokalduell aufeinander.

St. Martin hofft morgen auch ohne den gesperrten Berat Hoti (rechts) auf einen Derbysieg. Bild: pirkes

Sechs Punkte trennen die Lokalrivalen St. Martin und Rohrbach-Berg in der Tabelle der Landesliga Ost. Morgen um 16.30 Uhr kommt es im St. Martiner Aubachstadion zum direkten Duell um die Vorherrschaft im Bezirk Rohrbach.

"Derbys sind immer etwas Spezielles", sagt St. Martins Trainer Josef Ganser. Seine Mannschaft hat nach mäßigem Start in das Frühjahr zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert. "Wir spielen zu Hause und wollen natürlich gewinnen", sagt Ganser. Nicht mitkicken kann Berat Hoti: Er muss nach einer Tätlichkeit im Cup-Spiel gegen Wallern noch ein Spiel aussetzen. Bei den Rohrbach-Bergern gab es am Wochenende mit der 1:2-Heimniederlage gegen Admira Linz zwar einen Dämpfer, dennoch hat die Hartl-Elf in der Rückrunde schon neun Punkte gesammelt. Im Hinspiel im September siegten St. Martins Kicker knapp mit 1:0.

Ein weiteres Landesliga-Spitzenspiel steigt schon heute in Pregarten, wo der Tabellenführer auf Verfolger St. Magdalena trifft. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Im Tabellenkeller der Landesliga kommt es morgen zu zwei direkten Aufeinandertreffen im Abstiegskampf. Lembach will nach dem Sieg in St. Ulrich auch gegen Schlusslicht Sierning drei Punkte holen. Immer enger wird es für Freistadt: Nach fünf Pleiten in fünf Spielen hofft die Mannschaft von Trainer Walter Lehner im Spiel gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte Mannschaft aus St. Ulrich auf einen Befreiungsschlag.

Perg will dritten Sieg in Serie

OÖ-Ligist Union Perg sammelt weiter fleißig Punkte. Die Elf von Willi Wahlmüller konnte zuletzt zwei Mal gewinnen und peilt heute im Heimspiel (19 Uhr) gegen Weißkirchen den dritten Sieg in Folge an.

