St. Martin braucht zum Liga-Start dringend Punkte

MÜHLVIERTEL. Perg fehlen gegen den Favoriten Donau Linz einige Stammkräfte.

Nach schwacher Herbstrunde muss St. Martin (im Bild Toni Mandir) das OÖ-Liga-Feld von hinten aufrollen. Bild: Pirkes

Nach nur zwei Siegen im Herbst und einem Rückstand von fünf Punkten auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz muss OÖ-Ligist St. Martin im Frühjahr das Feld von hinten aufrollen. Der Tabellenletzte startet die Mission Klassenerhalt morgen beim Auswärtsspiel in St. Marienkirchen an der Polsenz.

"Alle müssen zusammenhalten und wir müssen von Anfang an punkten", sagt St. Martins Trainer Josef Ganser. Die Marschroute ist klar: "Wir wollen die zwei Auswärtspartien gegen St. Marienkirchen und Perg nicht verlieren und zu Hause gegen Edelweiß, wenn möglich, gewinnen." Mit der Vorbereitung ist Ganser nur bedingt zufrieden. "Vor allem in den letzten drei Testspielen haben mir die nötige Konsequenz und Konzentration gefehlt." Von den vielen verletzten Spielern im Herbst sind die meisten wieder einsatzbereit. Lediglich Svetozar Nikolov plagen muskuläre Probleme.

Union Perg: Ausfälle im Sturm

Wie schon im Herbst, bleibt Perg auch in der Rückrunde das Verletzungspech treu. Mit Top-Torjäger Michael Hoislbauer und Michael Danninger fallen zu Saisonstart zwei Schlüsselspieler in der Offensive aus. Zudem fehlt auch Thomas Mayrhofer. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Klammer und Pretl. "Jetzt müssen halt die Verteidiger die Tore schießen", sagt Pergs sportlicher Leiter Anton Lausegger. Beim 2:0-Testspielsieg gegen den Regionalligisten Stadl-Paura klappte das recht gut. Lausegger: "Wir gehen optimistisch in die Rückrunde, unser primäres Ziel ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre ein schöner Erfolg." Im Spiel gegen den Tabellenzweiten Donau Linz sollen morgen (15 Uhr) gleich Punkte her. Lausegger: "Wir sind sehr heimstark."

