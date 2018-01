St. Georgener Schüler sind das beste Lego-Roboter-Team im Bundesland

ST. GEORGEN AM WALDE. Gleich bei ihrer ersten Teilnahme an der First Lego League eroberte die NMS St. Georgen am Walde den Landesmeistertitel

Das erfolgreiche Roboter-Team: Betreuer Karl Hahn, Julian Fenster, Manuel Holzinger, Rene Sponseiler, David Kaiselgruber, Andreas Dober, Dir. Erwin Bindreiter. (privat) Bild: (privat)

Mit Lego-Bausteinen lassen sich nicht nur Gebäude, Fahrzeuge und Schiffe bauen: Über eine Steuereinheit können auch Roboter programmiert und gesteuert werden, die dann vorgegebene Aufgaben – etwa den Transport eines Gegenstands von Punkt A nach Punkt B – erledigen. Viele Schulen im Land haben diese Lego-Roboter bereits in den Unterricht integriert. Die talentiertesten Schul-Teams trafen am Montag in Linzer Ars Electronica Center zum Landesbewerb der First Lego League zusammen. Ein Bewerb, der mit einem Sieg der Mannschaft der Neuen Mittelschule St. Georgen am Walde endete.

Die Freude bei der Schüler-Mannschaft mit Julian Fenster, Manuel Holzinger, Rene Sponseiler, David Kaiselgruber und Andreas Dober sowie den Betreuern Karl Hahn und Direktor Erwin Bindreiter war entsprechend groß. Dies umso mehr, als die Mühlviertler Schule heuer zum ersten Mal bei diesem Bewerb an den Start ging und auf Anhieb den Landessieg erobern konnte. „Die Burschen haben sich diesen Erfolg hart erarbeitet. Sie haben in den vergangenen Wochen keinen Tag verstreichen lassen, an dem sie sich nicht mit dem Bewerb beschäftigten. Sogar in den Weihnachtsferien waren sie drei Mal in der Schule zum Training“, sagt Erwin Bindreiter.

Die Beschäftigung mit Lego-Robotern ist an der Schule bereits ab der zweiten Klasse ein Bestandteil des Unterrichts. „Das spielerische Element wirkt als enorme Motivation für die Beschäftigung mit Mechatronik“, sagt Bindreiter. Ebenfalls Bestandteil des Wettbewerbs war die Präsentation eines Forschungsprojekts zur nachhaltigen Wassernutzung. Dazu haben sich die Schüler die Wasserver- und –entsorgung in St. Georgen genau angeschaut und wollen in den kommenden Ausgaben der Gemeindezeitung Umwelttipps zum sorgsamen Umgang mit Trinkwasser geben.

Mit der NMS HIT Grein auf Platz vier und der NMS Lembach auf Platz acht kamen zwei weitere Mühlviertler Schulen unter die besten Zehn. In Summe waren 22 Mannschaften aus Oberösterreich sowie ein Gast-Team aus der Steiermark bei dem Bewerb am Start. Das Bundesfinale mit den Schülern aus St. Georgen am Walde findet im März statt.

