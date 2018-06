Sportverein Waldburg schenkt sich zum 50-Jahr-Jubiläum ein Faustball-Fest

WALDBURG. Die 1370-Einwohner-Gemeinde Waldburg erlebt das große Finale der Faustball-Bundesliga.

In Waldburg werden am Wochenende die Meister-Teller der Faustball-Bundesliga vergeben. Bild: Erwin Pramhofer

Man habe lange überlegt, wie man 50 Jahre Sportunion Waldburg gebührend feiern könnte, sagt Waldburg-Obmann Johannes Leitner. Ein Zeltfest, ein Musik-Event – verschiedenste Varianten wurden angedacht. Da aber die Sektion Faustball die stärkste der acht Sektionen des Vereins ist, haben sich die Waldburger im Vorstand schon vor längerer Zeit darauf geeinigt, das Vereinsjubiläum im wahrsten Sinne des Wortes sportlich zu feiern. Und so bewarb man sich – genau 20 Jahre nach der letzten derartigen Austragung in Waldburg – um die Ausrichtung für das Finalturnier der Faustball-Bundesliga.

Gesagt, getan: Dieses Wochenende darf der Jubiläumsverein das Bundesfinale ausrichten, bei dem die österreichischen Meister auf dem Feld sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ermittelt werden. Der Samstag steht im Zeichen der beiden Halbfinal-Spiele. Die Grunddurchgangssieger der Männer und Frauen treffen dann am Sonntag auf die jeweiligen Halbfinal-Sieger.

Die Waldburger erhoffen sich gemeinsam mit dem Team der Union Compact Freistadt eine rege Zuschauerbeteiligung, da die Freistädter gegen das Team von Union Tigers Vöcklabruck in der Hallenmeisterschaft zuletzt im Finale den Kürzeren zogen: "Unsere Fans erwarten, dass wir uns nun am Feld revanchieren, und das haben wir auch vor", sagt Union-Freistadt-Obmann Karlheinz Kaufmann.

Freistadt als Fan-Magnet

Der Optimismus der Freistädter ist durchaus begründet, spielte man doch im Frühjahr eine souveräne Feldmeisterschaft mit 14 Siegen in 14 Spielen. "Wir werden topmotiviert unsere Trainings absolvieren und versuchen, den Titel wieder nach Freistadt zu holen", sagt Freistadt-Angreifer Jean Andrioli.

Johannes Leitner und seinem Organisationsteam, das sowohl das Jubiläum als auch das Faustball-Finale seit einem Jahr vorbereitet, soll diese Kampfansage nur recht sein: Man hofft auf gutes Wetter und zahlreiche Besucher auf der Waldburger Sportanlage.

Umrahmt wird das Faustballfinale anlässlich des Waldburg-Jubiläums mit einem After-Show-Abend am Samstag und zahlreichen Angeboten bis hin zur Weinverkostung am Sonntag. Den krönenden Abschluss des Festes bildet naturgemäß die Meister-Ehrung am Sonntag nach den beiden Finalbegegnungen.

Alle Infos unter final3.union-waldburg.at

Der Spielplan

Samstag, 30. Juni

15.30 Uhr Halbfinale Frauen:

FBC ABAU Linz-Urfahr gegen ASKÖ Laakirchen Papier

18.00 Uhr Halbfinale Herren:

FBC ABAU Linz-Urfahr gegen Union Tigers Vöcklabruck

Sonntag, 1. Juli

11 Uhr: Finale Frauen:

Sieger Halbfinale gegen Union Haidlmair Schwingenschuh Nußbach

13.30 Uhr: Finale Herren:

Sieger Halbfinale gegen Union Compact Freistadt

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema