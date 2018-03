Spitzenspiel: St. Martin fordert Bad Schallerbach

MÜHLVIERTEL. Die Union Lembach will im Derby gegen den UFC Rohrbach-Berg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln

St. Martin (links Ersoy) kämpft morgen im Spitzenspiel gegen Titelkandidat Bad Schallerbach um die Punkte. Bild: Niki Miesenberger

Mit 1:4 mussten sich St. Martins Kicker Bad Schallerbach in der Hinrunde geschlagen geben. Morgen (15.30 Uhr) soll im Heimspiel die Revanche gelingen, mit einem Sieg könnte die Ganser-Elf sogar am Tabellenzweiten vorbeiziehen. "Ich erwarte mir eine hohe Laufbereitschaft und ein sehr gutes Zweikampfverhalten", weiß Trainer Josef Ganser was es brauchen wird, um den direkten Konkurrenten zu bezwingen. "Wir wollen in der Defensive wenn möglich nichts zulassen und in der Offensive die Chancen nutzen." Vielleicht kann seine Truppe die zwei Aufstiegsfavoriten Pregarten und Bad Schallerbach ja lange ärgern und am Ende der lachende Dritte sein. Ganser: "Dazu braucht man auch das nötige Glück." Ein Wiedersehen gibt es morgen mit Valmir Hoti, er wechselte erst in diesem Winter von St. Martin zum morgigen Gegner.

Derbyzeit in Lembach

Nach der bitteren 1:4-Auftaktniederlage in Gallneukirchen hilft Lembach im morgigen Lokalduell mit Rohrbach-Berg eigentlich nur ein Sieg weiter. Dem Aufsteiger fehlen fünf Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz. Im Gegensatz zu Lembach sind die Rohrbach-Berger mit einem "Last-minute-Sieg" gegen Sierning in die Rückrunde gestartet und wollen wie beim 2:0-Sieg im Hinspiel siegreich aus dem Lokalduell hervorgehen.

Nach der ersten Saisonpleite beim Auftaktmatch in Dietach kann Herbstmeister SPG Pregarten schon heute gegen Naarn Wiedergutmachung betreiben (Anpfiff: 18.45 Uhr).

Spannung ist auch in der Bezirksliga Nord garantiert. Julbach braucht morgen gegen die gleichauf liegenden Putzleinsdorfer unbedingt Punkte, um den Anschluss an Tabellenführer Vorderweißenbach nicht zu verlieren. Gegner Putzleinsdorf kommt nach dem 2:1-Sieg gegen Hellmonsödt aber mit Selbstvertrauen nach Julbach. "Wir wissen natürlich um die Heimstärke der Julbacher, wir werden aber alles geben, um etwas zählbares mitzunehmen", sagt Putzleinsdorfs Obmann Anton Berger. "Wir wollen die drei Mannschaften da vorne so lange wie möglich ärgern." Morgen gibt es die erste Chance dazu.

Herbstmeister Vorderweißenbach tritt ebenfalls morgen auswärts in Hofkirchen an, der Tabellenzweite Bad Leonfelden spielt am Sonntag in Aigen-Schlägl.

Seinen Erfolgslauf in der OÖ-Liga prolongieren will die Union Perg. Nach den zwei Siegen zum Start wartet morgen im Heimspiel mit Titelanwärter WSC Hertha Wels aber eine ganz schwere Prüfung auf die Perger. Gefordert hat die Mannschaft von Trainer Willi Wahlmüller den Favoriten aber schon im Herbst. Erst ein Tor in der 90. Minute besiegelte damals die knappe 2:3-Niederlage. (fr)

