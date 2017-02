Spielgemeinschaft rettete die Mühlviertler Ehre

ROHRBACH-BERG. Zwei Titel gingen nach St. Magdalena, einer nach Steyr – die Hausherren aus Rohrbach-Berg gingen leer aus.

88 Mannschaften kämpften in den spannenden Vorrunden-gruppen um den Einzug in das große Finale, das am Samstag in der Rohrbacher Bezirkssporthalle ausgetragen wurde. Bild: Fellhofer/Plechinger

88 Mannschaften kämpften in den Vorrunden um den Einzug in das Finale des 31. Intersport Hallenfußball-Nachwuchscups, der von den OÖNachrichten präsentiert wurde. Obwohl sich der Gastgeber, der UFC Pieno Rohrbach-Berg, mit zwei Mannschaften ins Finale durchkämpfte, mussten dieser alle Siegerpokale den Gästen überlassen. Am wenigsten weit weg ging der Pott im U16-Bewerb. Die Spielgemeinschaft Oepping/Peilstein/Arnreit gewann mit sechs Punkten und einem Punkt Vorsprung auf die Union Oberneukirchen, wobei die Sieger im letzten Spiel zum Zuschauen verdonnert waren. Weil der Letztplatzierte SK Admira Linz Oberneukirchen schlug, ging es sich mit dem Titel noch aus. Dritter wurde die Union St. Martin.

Im U10-Turnier spitzte sich alles auf das letzte Spiel zu. Ein Unentschieden gegen Rohrbach-Berg reichte dem SV Urfahr nur zur Punktegleichheit mit St. Magdalena und zum zweiten Platz. Die Hausherren wurden Dritter, der SV Gallneukirchen Vierter.

Bei der U12 feierte der SK Vorwärts Steyr einen klassischen Favoritensieg. Der SV Urfahr belegte Platz zwei, die Union St. Martin II Platz drei, und der punktelose TSV Ottensheim wurde Vierter im Finale.

Der SK St. Magdalena gilt im Rohrbacher Hallencup seit jeher als Fixstern. So gingen die Mannschaften aus Rohrbach-Berg und die Spielgemeinschaft St. Martin/St. Peter mit gehörigem Respekt an die Sache heran, denn in der Finalgruppe standen sie gleich zwei Mannschaften aus Magdalena gegenüber. "In dieser Gruppe sahen wir lauter enge Spiele, und es war lange Zeit alles offen. Schlussendlich hat dann doch Magdalena den Sack eindeutig zugemacht", sagte Ralph Turner, der als Turnierleiter für die Cup-Organisation verantwortlich war. St. Magdalena belegte Platz eins und zwei, gefolgt von St. Martin/St. Peter und Rohrbach.

Die Spielgemeinschaft Oepping/ Peilstein/Arnreit war die einzige Mannschaft aus dem Mühlviertel, die einen Cup-Titel holen konnte.

Doppelsieg für St. Magdalena bei den U14.

Der SK Vorwärts Steyr siegte im U12-Bewerb.

Der SK St. Magdalena machte im U10-Turnier im letzten Spiel alles klar.

