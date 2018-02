Speicher-Förderung: Klimaregion informiert

ROHRBACH. Stromspeicher werden ab März im Bezirk Rohrbach gefördert

"Was früher der Heustadl war, ist heute der Stromspeicher. Um die eigene "Stromernte" auch zu lagern, stellen moderne Speicherlösungen eine gute Möglichkeit dar. Ab März werden diese gefördert, sodass sie auch für private Photovoltaikanlagen-Besitzer interessant werden. Im Bezirk Rohrbach wurden in den vergangenen zehn Jahren rund 1300 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 11.400 kWp errichtet. Die durchschnittliche Energieausbeute liegt bei 30 Prozent. Die restlichen 70 Prozent werden zu einem sehr niedrigen Preis in das Netz eingespeist.

Infoabend in Rohrbach

Der Infoabend "Stromspeicher" am 28. Februar um 19.30 Uhr im Böhmerwaldsaal der Wirtschaftskammer Rohrbach soll deshalb über die technischen Möglichkeiten und aktuelle Förderungen im Bereich der Speicher informieren. Der Verein Lebensraum Donau-Ameisberg und die Klima- und Energiemodellregion möchten mit diesem Infoabend einen Beitrag zur effizienten Ressourcennutzung leisten.

Übrigens ist Rohrbach beim Abholen von Förderungen gar nicht so schlecht. Bei der ersten Fördertranche für Photovoltaikanlagen räumten die Rohrbacher zehn Prozent des gesamten Bundesfördertopfes leer. Die neue Förderung gibt es ab 12. März. Wie man tatsächlich in den Genuss dieser Förderung kommt, erfährt man am Infoabend.

Dort werden Experten auch mit gängigen Vorurteilen zu den Akkus aufräumen.

