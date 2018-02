Soziales Lernen ist hier mehr als ein Lippenbekenntnis

GUTAU. Nach vierjähriger Vorbereitungszeit wird die NMS Gutau die erste „Lions Quest“-Schule des Mühlviertels.

Das Programm „Erwachsen werden“ hilft, ein umfassendes Wertesystem aufzubauen und Jugendliche in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken. Bild: Foto: NMS Gutau

„Erwachsen werden“ – klingt einfach, ist es aber ganz und gar nicht, wie viele Jugendliche sicher bestätigen können. Aufbau eines gut geerdeten Wertesystems, zurechtfinden in einer Gruppe, Konflikte lösen und dabei ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln: Der Weg zum Erwachsensein ist mit vielen Fallstricken versehen. Hier Orientierungshilfe und vor allem konkrete Handlungsanleitungen zu geben, ist ein Ziel, das mit dem Programm „Lions Quest“ verfolgt wird.

Die von einer Non-Profit-Bildungsorganisation in den USA entwickelten und mittlerweile mit finanzieller Unterstützung der internationalen Lions Clubs in 26 Sprachen übersetzten Module erzielen dabei beachtliche Erfolge. Damit passen sie auch hervorragend zur NMS Gutau: Das Schul-Team im Bezirk Freistadt hat sich nämlich vor vier Jahren dazu entschieden, mit dem Unterrichtsfach „Soziales Lernen“ einen wichtigen Schwerpunkt zu setzen. Die Förderung sozialer Kompetenzen junger Menschen steht in der NMS Gutau im Mittelpunkt.

Sämtliche Lehrerinnen und Lehrer der NMS Gutau arbeiten bereits mit „Erwachsen werden“ von Lions Quest. Schülerinnen und Schüler werden dabei unterstützt, ihre kommunikative Kompetenz zu stärken, Kontakte und Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, Risikosituationen im Alltag zu begegnen und für Probleme, die gerade die Pubertät gehäuft mit sich bringt, konstruktive Lösungen zu finden. „Dieser Aufbau von Lebenskompetenzen ist es, dem aktuelle Forschungen die größten Erfolgsaussichten zusprechen, wenn es um die Prävention von selbstzerstörerischer Verhaltensweisen geht“, sagt Vanja Fried van Geel, Direktorin der NMS Gutau.

Weil diese Begleitung der Jugendlichen für alle Lehrerinnen und Lehrer der NMS Gutau ein wichtiges Anliegen ist, hat das gesamte Team an Einführungs- und Aufbauseminaren von „Erwachsen werden“ teilgenommen. Der Lohn dafür: Nach vier Jahren intensiver Auseinandersetzung mit diesem Programm zur Persönlichkeitsbildung bekommt die Schule am 22. März bei einem Festakt das Zertifikat von Lions Quest verliehen. „Wir sind damit die erste Lions Quest Schule im Mühlviertel“, freut sich die Schulleiterin.

Anschließend an die Zertifikats-Verleihung findet anschließend an die Aufführung des Theaterstücks „Die Nibelungen“ im KUBUS um 19:30 Uhr statt.

