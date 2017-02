"So wird man glücklich und keine grantige Schachtel"

ROHRBACH-BERG. Gertraud Preining – ein Pfadfinder-Urgestein – wurde mit dem Sozialpreis ausgezeichnet

Zufrieden und dankbar für alles, was sie bisher erleben durfte. Bild: Thomas Fellhofer

Gertraud Preining ist mit ihren 74 Jahren ein glücklicher Mensch. Das liegt nicht daran, dass die Rohrbacherin gestern den Sozialpreis der Stadtgemeinde und der Sparkasse überreicht bekam. Es liegt vielmehr daran, dass sie sich all ihr Lebtag in der Gesellschaft engagiert hat. Für Menschen, die ihr am Herzen lagen.

Sie gilt als Urgestein der Pfadfindergruppe Rohrbach-Berg. Es war Pfarrer Otto, der Ende der 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts sagte: "Traudi wir brauchen dich." Da hatte Hochwürden den richtigen Riecher, denn die Traudi ließ sich brauchen: Es hat mir gleich gefallen bei den Pfaderern", sagt sie. "Da hab’ ich gleich mords g’schaftlt bei der ersten Gruppenstunde", erinnert sich die lebensfrohe Mühlviertlerin gerne zurück.

Die alten Ausweise hat sie noch immer.

"Jeden Tag eine gute Tat"

Das Arbeiten in der Gruppe habe ihr immer große Freude bereitet. Deshalb freut sie sich auch heute noch, wenn sie einen von ihren damaligen Pfadfindern trifft – ob diese heute nun Bankdirektoren oder Polizei-Kommandanten sind. Die Leitsprüche "Allzeit bereit!" und "Jeden Tag eine gute Tat" nimmt Gertraud Preining auch heute noch ernst. Diese Pfadfinder-Leitsätze seien auch das Geheimnis ihrer eigenen Zufriedenheit: "Wenn man das beherzigt, wird man ein glücklicher Mensch. Dass ihr das gelungen ist, freut die Rohrbacherin ganz besonders, denn "eine alte grantige Schachtel wollte ich nie werden". Dabei waren Spaß und Spiel nur der Rahmen für die Arbeit bei den Pfadfindern. "Wir haben das schon ernst gemeint und wollten nicht eine reine Spaß-Gruppierung sein", erzählt die frisch gebackene Sozialpreis-Trägerin.

So rief sie auch gemeinsam mit den Pfadfindern die Aktion Herbergsuche ins Leben. Ältere und kranke Menschen in der Pfarre bekamen Besuch von den Pfadfindern, die kleinere Geschenke überreichten. "Das waren wirklich prägende Erlebnisse, weil man soviel mehr zurückbekommt als man gibt", sagt Preining. Auch der Besuchsdienst im Altenheim und der "Tag der Alten, den es noch immer gibt, gehen auf Initiativen Preinings zurück. Wobei sie das gar nicht gerne hört, denn sie alleine habe gar nichts machen können: "Wir waren immer in der Gruppe kreativ und haben alles gemeinsam gemacht", sagt sie. Darum legt Gertraud Preining auch viel Wert darauf, dass der Sozialpreis eigentlich jedem Mitglied der Pfadfindergruppe gebührt und nicht ihr alleine.

Jetzt im Alter engagiert sich die Pfadfinderin der ersten Stunde in der MS-Selbsthilfegruppe. Denn nur zu Hause sitzen und nicht unter Menschen sein, mag sie gar nicht. Obwohl sie immer noch ein gerne gesehener Gast bei den Pfadfindern ist, trauert sie ihrer aktiven Zeit nicht nach: "Man muss auch den Zeitpunkt erkennen, an dem man überfordert ist. Man darf den Zeitpunkt nicht übersehen, an dem man die Jungen ans Ruder lassen muss. Nur nicht zu lange g’schafteln", sagt sie.

Übrigens einer ihrer liebsten "Pfadfinder-Erfindungen" ist die Waldweihnacht, die es immer noch gibt: "Wir feiern da eine Messe im Freien, in der Natur, inmitten der Schöpfung – so wie es uns der heilige Franz von Assisi gelehrt hat."

