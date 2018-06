So gut erholt sich Biberbaby Willi im Tierheim Freistadt

FREISTADT/GRAMASTETTEN. Experten für die Aufzucht von Wildtier-Babys kümmern sich im Tierheim Freistadt aufopferungsvoll um das Findelkind.

Gerettet! Bild: Tierrettung Oberösterreich

Als er Ende Mai in Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung) gefunden wurde, war er völlig ausgehungert, geschwächt und verwahrlost: Zwei Frauen fanden den kleinen Biber, der später auf den Namen Willi getauft werden sollte, kraftlos und mutterseelenallein im Wasser liegend – nachrichten.at berichtete.

Zwei ehrenamtliche Helfer der Tierrettung Oberösterreich rückten an und brachten das Biberbaby nach Freistadt, wo ein Veterinärmediziner den kleinen Patienten verarztete. "Leider sah es anfangs nicht gut aus für den Kleinen, er hatte eine tiefe Wunde und war sehr schwach. Wir waren nicht sicher ob er durchkommt", so die Verantwortlichen.

Nach mehreren schlaflosen Nächten erholte sich Willi langsam. Seither wird er von Experten für die Aufzucht von Wildtiernachwuchs im Tierheim Freistadt liebevoll aufgepäppelt und entwickelt sich prächtig. Ohne sie hätte der kleine Nager wohl nicht überlebt.

Video begeistern die Facebook-Gemeinschaft

Entzückende Videos, die das Tierheim kürzlich online stellte, begeistern die Facebook-Gemeinschaft. Sie zeigen Willi wie er, dicht an die Körper einer Pflegerin gekuschelt und in eine flauschige Decke gehüllt an einem Fläschchen nuckelt oder den kleinen Biber, wie er – unter den wachsamen Augen eines Kätzchens – erste Schwimmversuche in einer Plastikschale macht.

Wenn er kräftig genug ist, um alleine zu überleben, soll Willi wieder ausgewildert werden. Bis dahin bleibt er der Star im Tierheim Freistadt. Sogar der ORF war schon vor Ort, um die wertvolle Arbeit zu dokumentieren. Der Bericht soll am 26. Juli ab 21:15 Uhr ausgestrahlt werden.

Video: "Willi bei seiner Lieblingsbeschäftigung"

Video: Willi unternimmt erste Schwimmversuche

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema