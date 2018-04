So fit sind Rohrbachs Schüler in Erster Hilfe

ST. MARTIN IM MÜHLKREIS. Die Mädchen der BBS Rohrbach erzielten den ersten Platz beim Bezirksbewerb des Jugendrotkreuzes.

Das Siegerteam der BBS Rohrbach im Einsatz. Bild: ÖJRK / Rohrbach

Abgetrennte Finger, eine Rauferei in einer Disco mit mehreren Verletzten, ein Mopedsturz oder die Rettung eines Verunglückten Autolenkers aus seinem Fahrzeug. So herausfordernd waren die Notfall-Simulationen, bei denen 21 Teams aus dem Bezirk Rohrbach beim Erste-Hilfe-Bezirksbewerb in der NMS St. Martin ihr Können unter Beweis stellen mussten. Darüber hinaus war in einem Theorie-Test das Wissen über Erste Hilfe gefragt.

Am besten erledigten die Mädchen der BBS Rohrbach diese Aufgaben, gefolgt von einer Reihe goldener Auszeichnungen für St. Martiner und Niederwaldkirchener Teams, die sich in den vergangenen Wochen intensiv auf diesen Wettstreit im Zeichen der Nächstenhilfe vorbereitet hatten.

Die Anspannung während des Bewerbes war für die jungen Ersthelfer auf jedem Fall schon eine gute Simulation für eine tatsächliche Notfallsituation, die Tag für Tag eintreten könnte.

Für das Gelingen dieses alljährlichen Bewerbes in der NMS St. Martin stand ein großes Team an ehrenamtlichen Helfern und Organisatoren zur Verfügung. Allen voran der Bezirksleiter des Jugendrotkreuzes Manfred Spenlingwimmer und der Nachwuchsverantwortliche des Roten Kreuzes Rohrbach, Daniel Pühringer. „Nur im Zusammenwirken vieler Helfer aus der Schule und des Roten Kreuzes kann ein Bewerb wie dieser so erfolgreich abgewickelt werden“, freut sich Spenlingwimmer über den hervorragenden Teamgeist, der während des Bezirksbewerbs spürbar war.

Letztlich qualifizierten sich die SchülerInner der BBS Rohrbach, 2 Teams der NMS St. Martin und eines aus der NMS Helfenberg für den Landesbewerb in Ried im Innkreis. Die Niederwaldkirchner wären ebenfalls startberechtigt, sind an diesem Tag aber in Wien.

