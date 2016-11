Skiunion holt Feier mit einem Aktionstag nach

BÖHMERWALD. Ein Sturm vereitelte die große Feier anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Skiunion Böhmerwald im Juni. Am 17. Dezember um 16 Uhr wird die Feier in der Hochfichtarena nachgeholt.

Hochficht ist die Heimat der Skiunion. Bild:

Schon vorher sind alle Mitglieder und solche, die es vielleicht noch werden wollen, zu einem Aktionstag im Schnee eingeladen. "Wer sich dann nach dem gemeinsamen Skitag am Hochficht oder bei den Langläufern in Schöneben dazu entscheidet, Mitglied zu werden, ist natürlich herzlich willkommen", lädt Manfred Patrasso, Obmann der Skiunion Böhmerwald-Haderer, ein, Vereinsluft zu schnuppern. Anmeldungen dazu werden am Hochficht bei der Liftkasse und im Langlaufzentrum beim Loipenhaus bis 12 Uhr entgegengenommen. Bei der Anmeldung wird die Einteilung bekannt gegeben, und um 12 Uhr geht es dann mit den Trainern und Lehrwarten ins Skigebiet oder auf die Loipe. Ob Carving oder andere Techniken, ob Erwachsene oder Kinder, ob Skating oder klassischer Langlauf, die Trainer haben sich ein interessantes Programm einfallen lassen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema