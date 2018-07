Sieg im Porsche-Supercup

Großartiger Erfolg für den Oberösterreicher Thomas Preining (BWT Lechner Racing): Der Youngster holte beim Porsche-Supercup-Rennen im Umfeld des Formel-1-Grand-Prix in Spielberg vor mehr als 70.000 Fans den Sieg im Rennen zum Porsche-Supercup.

in seinem 485 PS starken Porsche 911 GT 3 siegte Thomas Preining. Bild: Porsche

Dabei zeigte er von der Pole-Position kommend ein kampfbetontes Rennen, in dem er in der Schlussphase die Spitze übernahm und bis zur Zielflagge nicht mehr abgab. Im 485 PS starken Porsche 911 GT3 Cup absolvierte er seine schnellste Runde mit einer Zeit von 1:30:57 Minuten. Preining – er ist offizieller Porsche Junior und fährt für das Team der Salzburger Motorsportlegende Walter Lechner – hat in Sachen Motorsport Mühlviertler Wurzeln: Er begann seine inzwischen auch international erfolgreiche Karriere im Kart-Team des MSC Rottenegg. Für den 19-Jährigen ist es der erste Sieg im Porsche Supercup. Am ADAC-GT-Masters-Wochenende hatte der gebürtige Mühlviertler vor drei Wochen bereits im deutschen Porsche Carrera Cup zwei Siege auf dem Red Bull Ring gefeiert.

