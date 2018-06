Sieben Feuerwehren – ein Landeswettbewerb

RAINBACH. Die sieben Rainbacher Feuerwehren organisieren das zweitgrößte "Sportereignis" des Landes

Es war kein echtes Griß darum, wer den heurigen Landesfeuerwehrbewerb ausrichten soll: Da heuer bei allen freiwilligen Feuerwehren die Kommandowahlen anstanden, war man sich vielerorts nicht sicher, wie das kurzfristig zu managen wäre. Die Rainbacher – die Gemeinde stellt mit sieben Feuerwehren (Rainbach, Kerschbaum, Summerau, Zulissen, Eibenstein, Deutsch Hörschlag und Sonnberg) die meisten aller Mühlviertler Gemeinden – haben beschlossen, dass trotz der Neuwahlen im Falle des Falles die alten Kommanden bis zum Landesbewerb aktiv bleiben sollen und haben die Austragung am 6. und 7. Juli übernommen. Die weit über 700 ehrenamtlichen Helfer, die man für die Ausrichtung einer derartigen Veranstaltung benötigt, werden die sieben Rainbacher Feuerwehren, die 950 Mitglieder umfassen, mitsamt Freunden und Familienangehörigen stellen. Die Anmeldefrist läuft noch bis 24. Juni, bisher sind aber schon über 900 Gruppen gemeldet, gerechnet wird mit bis zu 1200 Gruppen, etwa die Hälfte davon Jugendgruppen.

Sportliches Großereignis

Die Vorbereitungen der zweitgrößten sportlichen Veranstaltung in Oberösterreich nach dem Linz-Marathon erfordert ein hohes Ausmaß an Koordination und eine komplexe Logistik. Das weiß niemand besser als Erwin Friesenecker, Vizekommandant der FF Kerschbaum. "Da der Bewerb nicht nur auf der Sportanlage in Rainbach ausgetragen wird, sondern auch auf der B 310 und der Lichtenauer Straße, gilt es entsprechende Genehmigungen, Straßensperren und Umleitungen an drei Tagen mit der Bezirkshauptmannschaft zu koordinieren", erzählt er. Auch die Unterbringung und Verpflegung aller Teilnehmer stellt bei diesen Zahlen eine Herausforderung dar.

Die 450 vom Landesfeuerwehrkommando nominierten Bewerter werden im Rainbacher Schulzentrum untergebracht und dort von der Küche der Landesfeuerwehrschule bewirtet. Daher bekommen zahlreiche Rainbacher Schüler ihr Jahreszeugnis heuer einen Tag früher. In der Berufsschule Freistadt, zahlreichen Gasthäusern und auf Plätzen mit Gelegenheit zum Campieren will man die Bewerbsteilnehmer unterbringen.

Organisiert werden müssen auch die Sanitätsversorgung und die Sicherheitsmaßnahmen bei der Großveranstaltung, zu der man neben den Bewerbsteilnehmern auch noch 20.000 Besucher erwartet. "Seit dem verheerenden Unglück beim Zeltfest der Feuerwehr in St. Johann am Walde im August 2017 sind die Auflagen seitens der Behörde erheblich strenger geworden", macht Kerschbaums FF-Kommandant Johann Hager aufmerksam. Dennoch gibt sich Friesenecker, den seine Frau derzeit nicht oft zu Gesicht bekommt, zuversichtlich: "Wir sind mit den Vorbereitungen in der Zielgerade, es läuft gut. Eigentlich könnten uns nur mehr schwere Unwetter an diesem Juli-Wochenende einen Strich durch die Rechnung machen."

