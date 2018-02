Sie finden Worte für das Unfassbare

MAUTHAUSEN. Besuchergruppen durch einen Schauplatz schlimmster Verbrechen zu führen, erfordert Fachwissen und Feingefühl. Beides besitzen die Vermittler der Gedenkstätte Mauthausen.

Paul Schwediauer führt seit zehn Jahren Besucher durch die Gedenkstätte Mauthausen. Bild: lebe

Der eisige Wind wirbelt den frisch gefallenen Schnee auf. Die Gesichter der Jugendlichen, die gestern Vormittag erstmals einen Fuß auf das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen setzten, sind zwischen Kapuzen und Schals kaum zu erkennen. Und doch blitzt in ihren Augen großes Interesse hervor. Interesse, das Paul Schwediauer geschickt zu wecken weiß: In den kommenden zwei Stunden wird er die 20 Schülerinnen und Schüler mit jenen schrecklichen Ereignissen vertraut machen, die sich vor 75 Jahren in dem Gebäudekomplex hinter ihm zugetragen haben.

"Es ist mir einfach wichtig"

Seit zehn Jahren ist Schwediauer im ehemaligen Konzentrationslager als Vermittler tätig. Damals hat er hier seinen Zivildienst absolviert und machte danach die Ausbildung zum Vermittler. Mittlerweile hat der aus dem benachbarten St. Pantaleon stammende Agrarwissenschafter seinen Hauptwohnsitz in Wien. Dennoch lässt ihn die Tätigkeit in der Gedenkstätte nicht los. Was ihn motiviert? "Der Kontakt mit den Jugendlichen, die Chance, ihnen wichtige Ereignisse unserer Geschichte zu vermitteln, und die Freundschaft mit dem Team vor Ort. Es ist mir einfach wichtig", sagt Schwediauer über seine Arbeit in der Gedenkstätte.

80 Personen im Einsatz

Etwa 80 Vermittlerinnen und Vermittler – allesamt umfassend geschult – sind derzeit in der Gedenkstätte tätig. Die meisten haben je einen bis zwei Tage pro Woche, die sie sich für die nebenberufliche Tätigkeit in Mauthausen frei halten. "Unsere Jüngste im Team ist 21 Jahre alt, die Älteren sind in ihren Siebzigern", sagt Gudrun Blohberger, pädagogische Leiterin der KZ-Gedenkstätte. Etwa 4000 Gruppen begleitet Blohbergers Team Jahr für Jahr. Zwei Drittel davon sind Schulklassen aus Österreich. Dazu kommen rund tausend ausländische Schulklassen – größtenteils aus Italien – sowie Besuchergruppen mit Erwachsenen.

Die meisten Gruppen absolvieren die zweistündige Führung durch die Gedenkstätte. Einige haben auch noch ein Zusatz-Programm gewählt und verbringen hier einen ganzen Tag. "Wir legen großen Wert darauf, dass wir die Besucher nicht einfach nur durchschleusen und historische Vorträge halten. Es soll vielmehr ein Dialog entstehen", sagt Blohberger. Das verlange nach einem entsprechenden Feingefühl und sei schon fordernd. Mehr als zwei Rundgänge mute man den Vermittlern pro Tag zumeist auch nicht zu.

"Man weiß am Anfang zwar, woher eine Gruppe kommt und wie sie sich auf den Besuch vorbereitet hat. Trotzdem dauert es etwa 20 Minuten, bis ich spüre, wie eine Schulklasse tickt", sagt Paul Schwediauer. Dann weiß er auch, welche Schwerpunkte er bei seinem Rundgang setzen wird. Und dann bekommt er von den Jugendlichen auch jene Fragen und Rückmeldungen, die ihm die Gewissheit geben, seine Aufgabe gut erfüllt zu haben. Während Gruppen aus dem Ausland oft auf Spurensuche nach Opfern aus ihren Dörfern und Städten sind, kommt bei Gruppen aus Österreich oft die Täterperspektive ins Spiel. Die am häufigsten gestellte Frage: "Wie konnte es so weit kommen?"

Ausbildung startet im Juni

Alle zwei bis drei Jahre werden an der Gedenkstätte Kurse für neue Vermittler angeboten. Heuer im Juni soll wieder eine Ausbildung starten. Acht jeweils zweitägige Module sind zu absolvieren, ehe im März kommenden Jahres die Ausbildung mit einem Zertifikat abgeschlossen wird. "Wir bemühen uns, einen möglichst vielfältigen Querschnitt zu finden, was Alter, Beruf und Herkunft betrifft. Wichtig sind natürlich auch Fremdsprachenkenntnisse", sagt Gudrun Blohberger. Ein Informationsabend für Interessierte findet am Mittwoch, 28. Februar, um 18.30 Uhr im Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte statt.

