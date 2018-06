Sicherheitsnetz für Pergerinnen und Perger

PERG. Bei der ersten „PERGSession“ am kommenden Donnerstag treten Sozialvereine aus der Bezirkshauptstadt gemeinsam an die Öffentlichkeit.

Karin Peham-Strauß, Rainer Gumpenberger, Doris Tröbinger, Amelie Wiegand, Martina Steinecker und Werner Riel Bild: privat

Wenn am Donnerstag, 21. Juni, zum ersten Mal die Bühne für die Musikreihe „PERGsession“ aufgebaut wird, nehmen dies soziale Einrichtungen aus der Stadt zum Anlass, ihre Leistungen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Lebenshilfe, Jugendzentrum, ProMente, Streetwork, Volkshilfe und Jugendcoaching werden ab 18 Uhr bei einer „Chill Out Lounge“ auf dem Hauptplatz für Gespräche bereit stehen.

„Bei der PERGsession machen wir auf das vielfältige Angebot in der Soziallandschaft aufmerksam. In der Chill Out Lounge kann man gemütlich Musik genießen und nebenbei mit den Ansprechpersonen aus den Einrichtungen plaudern. So schaffen wir Begegnungen und verkleinern die Schwelle zu den sozialen Hilfssystemen.“, sagt Streetworkerin Martina Steinecker und freut sich schon auf das Treffen am Hauptplatz Perg.

