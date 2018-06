Selfies mit dem Bischof waren die Attraktion unter Freistadts Jugendlichen

FREISTADT. Bischof Manfred Scheuer startete seine Visitationswoche im Dekanat Freistadt mit einer Wanderung und Jugendbegegnungen.

Schüler machen mit Pastoralassistent Wolfgang Gratzl und Bischof Manfred Scheuer ein Selfie am Stifterplatz in Freistadt. Bild: Diözese Linz / Haijes (honorarfrei)

Das Wandern ist nicht nur des Müllers, sondern auch des Bischofs Lust. Der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer ist ein leidenschaftlicher Wanderer und stellte damit auch an den Beginn seiner Visitation im Dekanat Freistadt eine Wanderung mit Gesprächen in der freien Natur. Die einwöchige Visitation des Dekanats Freistadt begann am Sonntag mit Gottesdiensten in Schenkenfelden, Leopoldschlag und Neumarkt im Mühlkreis sowieeinem Dekanatsplenum mit den Visitatoren - neben Bischof Manfred auch Generalvikar Severin Lederhilger und Bischofsvikar Wilhelm Vieböck - für die Mitglieder der Gliederungen der Katholischen Aktion, für Pfarrgemeinderäte und Mitglieder der Fachausschüsse und andere Gäste in Neumarkt.

Hinaus in die sommerlich heiße Luft hieß es dann am Montag: Bischof Manfred Scheuer und Bischofsvikar Wilhelm Vieböck wanderten gemeinsam mit 20 hauptamtlichen MitarbeiterInnen von Freistadt nach St. Peter und wieder retour. Die Wanderung startete um 14.30 Uhr bei der Firma Red Zac Kreisel beim Frauenteich. Der Weg führte über den Sieben-Schmerzen-Weg zur Waldandacht und über den Meditationsweg durch den Wald nach St. Peter. Nach einer Stärkung im Gasthaus Brunngraber fand um 17.30 Uhr eine Andacht in der Kirche von St. Peter statt. Die Rückkehr erfolgte über den Kreuzweg nach Freistadt. Bei den sommerlichen Temperaturen freute sich die Wandergruppe auf jedes Waldstück, denn diese boten gleichzeitig Schatten und etwas Abkühlung. Intensiv wurde aber die Möglichkeit genutzt, mit den Visitatoren ins Gespräch zu kommen und die Anliegen des Dekanats vorzubringen. Und obwohl die hauptamtlichen MitarbeiterInnen ihr Dekanat gut kennen, die Wanderung von Freistadt nach St. Peter war dann doch für die meisten in der Gruppe eine Premiere.

Ein Selfie mit dem Bischof

Den drei Visitatoren ist es ein Anliegen, bei ihren Besuchen in den Dekanaten auch mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Deshalb stand auf ihrem Visitationsplan am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 13.00 bis 14.00 Uhr auch die Begegnung mit SchülerInnen auf dem Stifterplatz in Freistadt – also an jenem Ort, der zum Alltag der pendelnden SchülerInnen gehört. Und so staunten die Jugendlichen nicht schlecht, als sie beim Warten auf den Bus ungewohnte Gesellschaft bekamen. Bischof Manfred Scheuer, Generalvikar Severin Lederhilger und Bischofsvikar Wilhelm Vieböck unterhielten sich mit den Jugendlichen über die Schule, Hobbys und Berufswünsche. Viele nutzten die Gelegenheit gleich für ein Selfie mit den prominenten Gästen und hatten anschließend zu Hause sicherlich einiges zu erzählen. Die Beauftragte für Jugendpastoral im Dekanat Freistadt Christine Schulz, Pastoralassistentin Sigrid Etzlsdorfer, Pastoralassistent Wolfgang Gratzl und Pfarrassistentin Irmi Sternbauer waren mit den Visitatoren unterwegs. Sie verteilten Bleistifte der Katholischen Jugend und wünschten alles Gute für die letzten Schulwochen.

Weitere Termine im Rahmen der Visitation

Eine Visitation ist traditionell der Besuch des Bischofs in einer Pfarre. Die Diözese Linz geht nun neue Wege: Der Bischof besucht gemeinsam mit zwei weiteren Vertretern der Diözesanleitung eine Woche lang ein ganzes Dekanat. Die vierte dieser Visitationen führt von 3. bis 10. Juni 2018 ins Dekanat Freistadt. Neben vielen Treffen in speziellen Gruppen, Gottesdiensten und Sprechstunden mit den Visitatoren Bischof Dr. Manfred Scheuer, Generalvikar DDr. Severin Lederhilger und Bischofsvikar Wilhelm Vieböck in jeder Pfarre gibt es noch eine Reihe weiterer öffentlicher Veranstaltungen, die Begegnung und Gespräch ermöglichen.

Überblick über die öffentlichen Termine

Di., 5, Juni 2018, 10:00 Uhr Besuch in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Freistadt Mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

Di., 5, Juni 2018, 11:00 Uhr Besuch im Krankenhaus Freistadt Mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Mi., 6. Juni 2018, 8:30 Uhr Besuch der Berufsschule Freistadt Mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Mi., 6. Juni 2018, 20:00 Uhr Begegnung mit den Bürgermeistern des Dekanats Mit Bischof Dr. Manfred Scheuer, Caritas-OÖ-Direktor Franz Kehrer, MAS und Ökonom Mag. Reinhold Prinz

Mi., 6. Juni 2018, 20:00 Uhr Begegnung und Austausch in Neumarkt im Mühlkreis für alle LeiterInnen von Wort-Gottes-Feiern, LektorInnen, KommunionspenderInnen und KirchenmusikerInnen Mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Do., 7. Juni 2018, 9:00 Uhr Besuch im Oö. Landespflege- und Betreuungszentrum Schloss Haus / Wohngemeinschaft Götschka mit Gottesdienst und Begegnung Mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Do., 7. Juni 2018, 15:00 Uhr Begegnung mit ReligionslehrerInnen in Kefermarkt Mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

Do., 7. Juni 2018, 15:00 Uhr Besuch im Altenheim Freistadt Mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Do., 7. Juni 2018, 19:00 Uhr Abpfiff in der Braucommune Freistadt und Begegnung Mit Generalvikar DDr. Severin Lederhilger

Fr., 8. Juni 2018, 9:00 Uhr Begegnung mit Sozialpartnern und Besuch des SOMA Freistadt Mit Generalvikar DDr. Severin Lederhilger und Caritas-OÖ-Direktor Franz Kehrer, MAS

Fr., 8. Juni 2018, 11:00 Uhr Begegnung mit den Einsatzorganisationen in Freistadt Mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Fr., 8. Juni 2018, 12:00 Uhr Orgelpunkt mit anschließender Begegnung auf dem Genussmarkt in Freistadt Mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

Fr., 8. Juni 2018, 16:00 Uhr Veranstaltung für Jungscharkinder und MinistrantInnen im Marianum Freistadt Mit Bischof Dr. Manfred Scheuer und Generalvikar DDr. Severin Lederhilger

Sa., 9. Juni 2018, 9:30 Uhr Firmung in der Pfarrkirche Kefermarkt Mit Generalvikar DDr. Severin Lederhilger

Sa., 9. Juni 2018, 10:00 Uhr Firmung in der Stadtpfarrkirche Freistadt Mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

Sa., 9. Juni 2018, 15:00 Uhr Kinder-Familien-Wanderung auf dem Märchenwanderweg in Schenkenfelden Mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

Sa., 9. Juni 2018, 14:00 Uhr Sternwallfahrt aus den Pfarren des Dekanats nach Windhaag bei Freistadt 16:00 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche Windhaag Mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

So., 10. Juni, 10:00 Uhr Abschluss-Festgottesdienst in der Pfarrkirche Reichenthal Mit Bischof Dr. Manfred Scheuer, Generalvikar DDr. Severin Lederhilger und Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Weitere Gottesdienste mit den Visitatoren

Di., 5. Juni 2018, 7:00 Uhr Gottesdienst in der Hauskapelle im Kloster der Schulschwestern Notre Dame in Freistadt mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

Di., 5. Juni 2018, 19:30 Uhr Abendgottesdienst in der Pfarrkirche Waldburg und Begegnung mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

Di., 5. Juni 2018, 19:30 Uhr Abendgottesdienst in der Pfarrkirche Sandl und Begegnung mit Generalvikar DDr. Severin Lederhilger

Mi., 6. Juni 2018, 8:00 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Gutau mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

Mi., 6. Juni 2018, 8:00 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Grünbach und Begegnung mit Generalvikar DDr. Severin Lederhilger

Do., 7. Juni 2018, 8:00 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Kefermarkt mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

Do., 7. Juni 2018, 9:00 Uhr Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Freistadt mit Generalvikar DDr. Severin Lederhilger

Do., 7. Juni 2018, 15:00 Uhr Gottesdienst im Bezirksseniorenheim Freistadt mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Do., 7. Juni 2018, 19:30 Uhr Abendgottesdienst in der Pfarrkirche Hirschbach und Begegnung mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Fr., 8. Juni 2018, 8:00 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Lasberg und Begegnung mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck

Fr., 8. Juni 2018, 9:00 Uhr Gottesdienst im Marianum Freistadt und Begegnung mit den Marianisten mit Bischof Dr. Manfred Scheuer

