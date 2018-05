Schwerer Sturz mit Motorrad

UNTERWEISSENBACH. Ein 42-Jähriger Ansfeldner geriet mit seinem Motorrad ins Schleudern und stürzte anschließend in den Straßengraben.

Der Motorradlenker wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Bild: Alexander Schwarzl

Der Mann fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Motorrad in Unterweißenbach auf der Mühlviertler Almstraße 576 in Richtung Schönau/M. In einer starken Linkskurve geriet er aus unbekannter Ursache ins Schleudern und stürzte rechts in den Straßengraben, wo er verletzt zu liegen kam. Der 42-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in den Med Campus III eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden.

