Schuljubiläum mit Retro-Charme

PERG. Auf 50 Jahre BORG wurde am Freitag in Perg zurückgeblickt. Das Gymnasium ist die älteste der in Perg angesiedelten höheren Schulen.

Der Schulchor unter der Leitung von Georg Hinterdorfer. Bild: lebe

Dass sich Perg gerne als Schulstadt bezeichnet, daran hat das hiesige BORG erheblichen Anteil: Vor 50 Jahren wurde nämlich in der Bezirkshauptstadt das Gymnasium als erste höhere Schule der Region gegründet. Anfangs als Provisorium im Gasthaus Seyr, später als eigenständige Schule in der Dirnberger Straße.

Auf die spannende Entwicklung der Schule in diesen fünf Jahrzehnten wurde am Freitag bei einem Festakt zurück geblickt. Franz Weigl – er ist der siebente Schulleiter seit dem Gründungs-Direktor Franz Mayrhofer – spannte in seiner Festansprache deshalb auch den Bogen von den ersten handschriftlich geführten Klassenbüchern bis zu aktuellen Innovationen wie der digitalen Reifeprüfung. Und er verwies auch auf Einrichtungsgegenstände wie den mächtigen Holzschrank in der Direktion, die zwar noch Inventarnummern aus den frühen 1970er Jahren tragen, aber immer noch täglich genutzt werden. So gehen Retro-Charme und moderne Bildungsinhalte Hand in Hand.

3830 Absolventen hat das BORG Perg in seinen bisherigen 50 Jahren hervor gebracht – unter die beim Festakt anwesende Bundesministerin außer Dienst Sonja Hammerschmid oder Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Beachtlich ist auch die Liste der am Haus tätigen Pädagogen. Mit Max Derndorfer, Ernst Moser und Johann Koppenberger waren drei der Professoren, die den ersten Schuljahrgang unterrichteten, beim Festakt vertreten. Ebenso wie viele Absolventinnen und Absolventen des ersten Matura-Jahrgangs 1970/71.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema