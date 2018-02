Schüler machten Info-Tag zu einer Hausmesse für Bildung und Berufspraxis

FREISTADT. Großer Andrang beim Tag der offenen Tür und Hausmesse in der HAK&HTL Freistadt.

Die Schulband von HAK&HTL absolvierte beim Info-Tag mehrere Auftritte. Bild: privat

Zu einem großen Erfolg wurde auch heuer wieder der „Tag der offenen Tür“ an der HAK und HTL in Freistadt. Beinahe 200 Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit und informierten sich gemeinsam mit ihren Eltern bei diversen Info-Ständen sowie in den Klassenzimmern und EDV-Räumen über die Möglichkeiten der Ausbildung in diesen zwei Schultypen. Die schuleigenen „Übungsfirmen“ nutzten den Informationstag für eine Hausmesse ihrer Unternehmen. Für Schulführungen standen Schüler der Maturaklassen kompetent und freundlich zur Verfügung.

Einmal mehr konnten sich Interessierte ein Bild davon machen, dass es gute Gründe gibt, einen der beiden Schultypen an dieser Schule mit dem Motto „Menschen – Nutzen – Wissen“ zu besuchen: Zum einen bietet die HAK/HTL eine hervorragende Schulbildung mit Reife- und Diplomprüfung, zum anderen eine abgeschlossene Berufsausbildung in verschiedenen Bereichen.

Bestätigt in den Argumenten, die für seine Schule sprechen, sieht sich Direktor Johannes Peherstorfer in einer aktuellen Publikation der „Statistik Austria“, in der festgehalten wird, dass „der Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule (BHS) wie HTL oder HAK gut auf das Arbeitsleben vorbereitet: Ein besonders niedriges Arbeitslosigkeitsrisiko, stabile Erwerbskarrieren und gute Einkommenschancen machen diesen Bildungszweig attraktiv.“

