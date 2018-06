Schüler für „Soko Knusperhäuschen“ rekrutiert

PABNEUKIRCHEN. Hänsel und Gretel klären in selbst verfasstem Schul-Musical Verbrechen im Zauberwald auf.

Verwunschene Tiere und ein cleveres Ermittler-Duo stehen im Mittelpunkt des Pabneukirchner Schulmusicals. Bild: lebe

Ein bewusstloser Bär, Schneewittchen vermisst und ein Prinz, der so gar nicht nach einem gekrönten Haupt aussieht. Es läuft einiges schief im Zauberwald. Höchste Zeit also für Hänsel und Gretel - das Ermittler-Duo der „Soko Knusperhäuschen“, diesen seltsamen Vorkommnissen auf den Grund zu gehen.Gemeinsam mit den sieben Zwergen als Assistenten sind die beiden am Freitag im Schul-Musical der NMS Pabneukirchen auf Verbrecherjagd. Das von den Schülerinnen und Schülern selbst geschriebene Musical nimmt Anleihen aus mehreren bekannten Märchen und ergänzt die Handlung um Musik und Tanz. Zu sehen ist das Ganze am Freitag, 15. Juni, um 19.30 Uhr im Haus der Musik in Pabneukirchen.

