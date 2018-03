Schüler der NMS Gutau spielen die Nibelungen

GUTAU. Klassischer Sagenstoff mit einer Prise Humor.

Siegfried, Kriemhild und Co. Bild: (privat)

Die Theatergruppe der NMS Gutau führt heute um 19.30 Uhr die Nibelungen im "KuBus" auf. Seit Oktober beschäftigen sich 13 Schülerinnen und Schüler aus der siebenten und achten Schulstufe mit dem klassischen Stoff der Nibelungen. Die jungen Akteure trotzen dem ursprünglichen Trauerspiel von Friedrich Hebbel, das zum Teil die Textgrundlage für die Gutauer Fassung liefert, auch komische und sehr unterhaltsame Aspekte ab.

Der gesamte Bogen der Nibelungen wird dabei auf unkonventionelle Art auf die Bühne gebracht: angefangen von Siegfrieds Kindheit und Jugendjahre, über die Liebesgeschichte zwischen Kriemhild und Siegfried sowie den listenreichen Kampf um Brunhild bis zur bitteren Rache Kriemhilds.

Im Anschluss an das Theaterstück wird der Neuen Mittelschule das "Lions-Quest Zertifikat" überreicht. Mit dieser Prämierung zeigt die Schule, dass die Schülerinnen und Schüler im Bereich von sozialem Lernen während ihrer gesamten Schulzeit an der NMS professionell begleitet werden. Alle Lehrenden an der NMS Gutau haben eine Ausbildung dafür absolviert. Die Inhalte umfassen Themen wie etwa gesundes Selbstvertrauen, Gewaltprävention, Kommunikation und Gruppenprozesse.

