Schüler bauten "Baumarkt-Teleskop"

OBERNEUKIRCHEN. Projekttage in Oberneukirchner Schule begeisterte elf Kinder.

Die Schüler der NMS Oberneukirchen waren fleißig am Werk. Bild: (NMS)

Das Projekt "Sonne, Mond und Sterne" beschäftigte elf talentierte Schülerinnen und Schüler aus Oberneukirchen. In diesen ausschließlich in der Freizeit abgehaltenen Zusatz-Schulstunden sollten technisch interessierte Kinder der 2. bis 4. Klasse die Möglichkeit erhalten, ihre Talente beweisen und vertiefen zu können. Am Programm standen der Bau eines funktionstüchtigen Teleskops samt Erarbeitung der physikalischen Hintergründe, der Besuch der Sternwarte Linz und die Beschäftigung mit besonderen Himmelsereignissen.

Baumarkt-Teleskop gebaut

Den Hauptteil bildete die Herstellung des sogenannten "Baumarktteleskops", das etwas unkonventionell aus einem Linsensatz und Abflussrohren aufgebaut wurde. Das Abschneiden der Rohre, das sorgfältige Falzen und Kleben der Linsenhalterungen verlangte Konzentration und genaues Arbeiten. Der Einbau einer Feinverstellung erforderte Metallarbeiten, wie Bohren, Gewindeschneiden oder Feilen. Optische Verbesserungen, das Anbringen eines Umlenkspiegels und das Einkleben einer reflexionsvermindernden Folie führten schließlich zum gewünschten Ergebnis.

Trotz zusätzlicher Schulstunden bei strahlend blauem Himmel waren alle voller Eifer dabei und arbeiteten mit Elan an ihrem Werkstück. Im Probebetrieb konnten sich schließlich alle von der Funktionstüchtigkeit ihres selbstgebauten Fernrohrs überzeugen. Die benötigten Rohre steuerte der örtliche Installationsbetrieb Beneder bei und die Marktgemeinde Oberneukirchen finanzierte den Linsensatz. Der Beobachtung der kommenden totalen Mondfinsternis am 27. Juli steht also technisch nichts mehr im Wege.

