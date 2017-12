Schönegg wird mit Feuerwerk in Urfahr begrüßt

SCHÖNEGG. Fusion: Die Gemeinde Schönegg vereinigt sich am Montag mit Vorderweißenbach.

Über Vorderweißenbach leuchtet alljährlich ein prächtiges Feuerwerk. Bild: beha

Die Tage der Gemeinde Schönegg als eigenständige Gemeinde sind gezählt. Die Fusion mit Vorderweißenbach wird per 1. Jänner vollzogen. Damit "verliert" der Bezirk Rohrbach eine Gemeinde an den Bezirk Urfahr-Umgebung. Für Bürgermeister Peter Pagitsch (ÖVP) sind die letzten Tage im Amt Grund genug, den Fusionsprozess Revue passieren zu lassen.



OÖNachrichten: Ein anstrengender Fusionsprozess liegt hinter Ihnen. Wo lagen die großen Herausforderungen?

Peter Pagitsch: Die Bürgerbefragungen, Infoabende und die damit verbundenen Abstimmungen brachten im Vorfeld viel Unsicherheit. Wie werden die Bürger über die Fusion denken, haben wir alles richtig gemacht? Das waren die Fragen, die mich beschäftigt haben.

Fusionen schüren stets Emotionen und es wird nicht ausschließlich auf der Sachebene diskutiert. Wie war das in Schönegg?

Freilich wären viele Diskussionen entbehrlich gewesen – vor allem die persönlichen Angriffe gingen an die Substanz. Aber wir haben in der Gemeinde zusammengehalten. Die Fraktionen haben alle ein gemeinsames Ziel verfolgt und wir konnten alle Beschlüsse einstimmig fassen. Auch die Gemeindebediensteten und der Amtsleiter standen hinter dem Projekt. Nur so konnte die Fusion gelingen.

Aber es gab auch negative Stimmen, Unterschriftenlisten, Querschüsse. Was ist von diesem Unmut geblieben?

Wir bekommen zumindest nichts davon mit. In der Gemeinde selbst ist es sehr ruhig geworden. Die Stimmung ist gut. Übrigens habe ich bis heute keine Unterschriftenliste.

Ratschläge und Forderungen gab es nicht nur von "innen", sondern vor allem auch aus den Nachbarorten. Wie hat das Team das erlebt?

Tatsächlich haben uns viele Gemeinden ausgerichtet, wie es geht. Dabei kann ich nur jedem raten, vor der eigenen Tür zu kehren. Es wäre einfach schön gewesen, wenn man uns unsere Arbeit ungestört hätte machen lassen. Deshalb werde ich mich meinerseits hüten, jemandem Ratschläge zu erteilen.

Trotzdem gibt es in einigen Orten Fusionsgespräche, welche Voraussetzungen sind unbedingt nötig, damit ein Prozess positiv zu Ende geführt werden kann?

Eine Grundvoraussetzung ist, dass es Menschen gibt, die auch in einer neuen Gemeinde Verantwortung übernehmen. Es braucht einen Bürgermeister, der alles übernimmt, und natürlich einen, der in die zweite Reihe zurücktritt. Dann ist es unbedingt nötig, dass alle Fraktionen im Boot sind. Wenn die Fusion zum Politikum wird, hat man schon verloren. Wenn alle wollen, ist vieles möglich. Man sollte ohne Tabus diskutieren.

Sie sind jener Bürgermeister, der zurücktritt. Nach neun Jahren im Amt, wie geht es für Sie persönlich weiter?

Ich bin seit 1. Oktober wieder in einem Vollzeitjob tätig. Die Vorbereitungen für die Fusion haben uns zusätzlich gefordert. Deshalb freue ich mich schon darauf, es wieder etwas ruhiger angehen zu lassen. Wir haben die Gemeinde zukunftsfähig aufgestellt.

Eine große Herausforderung ist der Bezirkswechsel. Was kommt diesbezüglich auf die Bürger zu?

Natürlich war das ein großes Thema. Vor allem von Fusionsgegnern wurden auf diesem Gebiet vorher Ängste geschürt. Man sollte aber kein Problem konstruieren, wo keines ist. Momentan bleibt zum Beispiel beim Abfallwesen alles beim Alten und wir werden vom BAV Rohrbach betreut. Natürlich ist das keine Dauerlösung und es wird Anpassungen geben müssen. Das lässt sich aber alles mit gutem Willen und pragmatischen Zugängen lösen. Auch der Wechsel in den Sozialhilfeverband wird ohne gröbere Probleme verlaufen. Wir haben jetzt schon Bürger in Urfahraner Pflegeheimen.

Was bleibt von der "alten" Gemeinde Schönegg?

Schönegg gibt es weiter als Ortsname. Die Gemeinde wird Vorderweißenbach heißen. Der Biber aus dem Gemeindewappen wird allerdings in ein neues gemeinsames Wappen integriert. In Vorderweißenbach wird auch der Gemeinderat neu gewählt. Darin werden sich auch Schönegger finden.

Wo feiern Sie zu Silvester die Fusion?

In Vorderweißenbach. Dort veranstalten zwei junge Vereine aus Schönegg und Vorderweißenbach gemeinsam eine Party (ab 20 Uhr beim Freibad, Anm.).

Kinderbetreuungszentrum im alten Gemeindeamt

Nachdem durch die Fusion das alte Gemeindeamt der Verwaltungsgemeinschaft Schönegg/Afiesl frei wird, soll dort ein überregionales Kinderbetreuungszentrum eingerichtet werden. Es soll eine Krabbelgruppe installiert werden, die durch Tagesmütter betreut wird. Auch der Kindergarten wird um eine Gruppe aufgestockt. „Die Gemeinde Afiesl und Schönegg werden das Zentrum weiterhin für die Betreuung ihrer Kinder bis sechs Jahre nutzen. St. Stefan, Helfenberg und Vorderweißenbach haben bereits signalisiert, dass sie ihre unter Dreijährigen wie bisher schon bei Bedarf dort betreuen lassen wollen. Außerdem soll die zusätzliche Kindergartengruppe als Puffer für die umliegenden Gemeinden dienen. Falls die dort installierten Gruppen zu voll werden, können im neuen Betreuungszentrum die überschüssigen Kindergartenkinder einen Platz bekommen“, erklärt Peter Pagitsch.

Betreiben will dieses die neue Großgemeinde Vorderweißenbach. Einen großen Teil der Kosten wird das Land Oberösterreich tragen. Die Adaptierungsmaßnahmen werden mit etwa einer halben Million Euro in Anschlag gebracht. Schon jetzt werden in Schönegg Kinder aus allen fünf Gemeinden durch Tagesmütter betreut – die Rahmenbedingungen werden aber wesentlich besser.

Übergangszeit

Durch die Fusionierung werden die Gemeinderäte in Schönegg und Vorderweißenbach aufgelöst. Dann übernimmt Alexandra Hofer von der BH Urfahr als Regierungskommissärin die Amtsgeschäfte in der fusionierten Gemeinde. Sie wird von den bisherigen Gemeindevorständen unterstützt. Am 8. April wird dann gewählt.

