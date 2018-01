Schneeschuhgeher können Auerhuhn gefährden

BÖHMERWALD. Ein gedeihliches Miteinander sei leicht möglich, wenn sich Wintersportler an gewisse Regeln halten.

Auf markierten Wegen spricht nichts gegen das Schneeschuhwandern. Bild: (OÖN)

Schneeschuhwandern ist ein Naturerlebnis in seiner reinsten Form. Die ersten Schritte in eine unberührte Schneedecke zu setzen, ist ein wunderbares Erlebnis. Dennoch sollten gewisse Regeln beachtet werden. Vor allem sollten markierte Wege nicht verlassen werden. Der Grund dafür ist die sensible Fauna der heimischen Wälder. Vor allem die empfindlichen Auer- und Birkhühner vertragen keine Störung. Besonders das Auerhuhn ist ohnehin ein sehr seltener Vogel. Die Vögel reagieren sehr sensibel auch auf die kleinste Störung.

Auerhuhn ist wieder da

"Man sieht das Auerhuhn dort und da wieder", bestätigt Rohrbachs Bezirksjägermeister Martin Eisschiel. Auch er appelliert an Schneeschuhwanderer, sich an die beschilderten Wege zu halten: "Es geht sehr gut miteinander, wenn sich alle an die Regeln halten", sagt er. Dies gelte natürlich nicht nur für Schneeschuhgeher, sondern auch für Mountainbiker und andere Erholungssuchende in den Wäldern. Das Wild gewöhne sich sehr gut an die markierten Wege und verkraftet das.

Doch schon ein Abweichen von wenigen Metern könne fatale Folgen für Tiere haben: "Das Wild fährt im Winter den Stoffwechsel herunter. Werden die Tiere aufgescheucht, verbrauchen sie zu viel Energie." Dieses Energie-Defizit auszugleichen, sei im Winter fast unmöglich. Das mache die Tiere auch anfällig für Räuber wie den Fuchs, wenn sie vorher die "Fluchtenergie" schon an Wintersportler vergeudet haben. Übrigens bezieht sich dieses Problem nicht nur auf das seltene Auerhuhn, welches ein ausgesprochener Kulturflüchter ist, sondern beispielsweise auch auf Rehe. Größere Probleme, wie im Bayrischen Wald auf dem Dreisessel oder dem Großen Arber – wie die Passauer Neue Presse berichtete – gebe es hierzulande nicht. Ein sehr großer Teil der Natur-Genießer verhalte sich vorbildlich und kennt den Grund dafür, warum das Verlassen der Wege nicht gewünscht ist. Dennoch gebe es immer wieder Ausreißer, die im Wald querfeldein marschieren oder gar nachts mit Stirnlampe ausgerüstet den Forst unsicher machen.

Das Auerhuhn ist übrigens der größte Hühnervogel Europas und fühlt sich in höheren Lagen über 1000 Meter Wohl. Im Böhmerwald und im Bayrischen Wald kann es auch in etwas tieferen Lagen vorkommen. Die Bestände brachen Mitte der 1980er-Jahre ein. Kot-Monitoring und Sichtungen bestätigen, dass es wieder vereinzelt Vorkommen gibt.

