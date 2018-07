Schildkröten, Schlangen, Papageien: Exoten halten Tierrettung auf Trab

PERG. Zur Urlaubszeit hat die Tierrettung Oberösterreich auch im Mühlviertel Hochsaison.

Tierrettungs-Obmann Willi Schnebel, Thomas Hofko, RFJ-Obleute Sascha Grünsteidl und Barbara Schneckenreither Bild: lebe

Es gibt kaum eine Tierart, die Willi Schnebel in seiner Karriere als Tierretter noch nicht aus brenzligen Situationen befreit hat. "Giftschlangen, Greifvögel, Biberjunge, Papageien. Da käme ich mit dem Aufzählen gar nicht nach", sagt der Obmann der Tierrettung Oberösterreich über seine Einsätze. Oft fordern auch Polizei und Rettung seine Unterstützung an, wenn etwa Wachhunde den Zugang in eine Wohnung verwehren, in denen das Herrchen oder Frauchen Hilfe benötigt.

Vor der anstehenden Ferienzeit ist Schnebels Team wieder in erhöhter Alarmbereitschaft: "Dann sind leider wieder viele Menschen ihrer Haustiere überdrüssig und setzen sie irgendwo aus." Auffallend oft sind in diesen Wochen ausgesetzte Schildkröten einzufangen. Den putzig aussehenden Tieren sollte man sich aber mit Vorsicht nähern appelliert Schnebel: "Die Beißkraft von Schildkröten ist enorm. So mancher Streichelversuch endete da schon im Krankenhaus." Ähnliches gelte übrigens auch für Greifvogel-Küken. Die Kraft, die bereits junge Vögel in ihren Krallen entwickeln, werde mitunter gefährlich unterschätzt.

Da im Bezirk Perg selbst keine professionelle Tierschutzorganisation ansässig ist, landen Hilferufe meist bei der Tierrettung Oberösterreich mit Sitz in Ebelsberg. Obmann Willi Schnebel und sein Team sind mit ihren Autos oft mehrmals pro Woche im Bezirk Perg unterwegs, um ausgesetzte oder verunglückte Tiere abzuholen. "Aufgepäppelt werden sie dann meist auf unserem Bauernhof in Ebelsberg oder bei spezialisierten Einrichtungen. Viel Kontakt gibt es auch mit dem Tierheim in Freistadt", sagt Schnebel.

Tierfutter für Hilfsstation

Unterstützung bekommen die im Bezirk tätigen Tierretter in ihrer Arbeit seit Neuestem vom Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ). Dieser startet heute nämlich eine Tierfutter-Sammelaktion zugunsten der Tierrettung Oberösterreich. "Die ehrenamtliche Arbeit der Tierretter verdient jede Unterstützung. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Monat lang die Pergerinnen und Perger um Futterspenden zu ersuchen. Wir stellen dazu die passenden Abgabestationen bereit", sagt RFJ-Bezirksobmann Sascha Grünsteidl.

Einen Monat lang wird bei den Unimärkten Saxen und Langenstein, beim Strasser Markt in Naarn sowie beim Futterhaus in Perg vor allem haltbares Hunde- und Katzenfutter gesammelt. Die Abgabetonnen werden zu den herkömmlichen Geschäftsöffnungszeiten in der Nähe der Eingänge aufgestellt.

