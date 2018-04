Sareno will mit Sozialbetrug am Bau nichts zu tun haben

Die Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft ist einem großangelegten Sozialbetrug am Bau auf der Spur und ermittelt wie berichtet auch gegen die Baufirma Sareno aus Ulrichsberg. Diese wehrt sich in einem Schreiben an „Geschäftspartner und Freunde des Hauses“ entschieden gegen die erhobenen Vorwürfe.

Auf den Sareno-Baustelle sei nach firmeneigenen Angaben alles mit rechten dingen zugegangen. Bild: Symbolbild: vowe

ULRICHSBERG. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt wie berichtet gegen 80 Personen. Es geht um 60 Firmen und 26 Millionen Euro mutmaßlichen Schaden. Mit Scheinfirmen soll die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen umgangen worden sein.

Von den Vorwürfen betroffen ist Sareno mit Sitz in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach), die im Bereich Wärmedämmung tätig ist und zur Welser Felbermayr-Gruppe gehört. Es gilt die Unschuldsvermutung.

In einer Gegendarstellung wehrt sich die Ulrichsberger Firma nun vehement gegen die erhobenen Vorwürfe: Die Sareno Objektisolierung GmbH & Co KG habe demnach bei insgesamt drei Bauvorhaben mit der Setro Handels GmbH (eine der mutmaßlichen Scheinfirmen) zusammengearbeitet. Diese wurde mittels Werkvertrag mit der Durchführung von Isolierungsarbeiten beauftragt. „Vor Auftragserteilung wurde die gewerberechtliche Befugnis ebenso gewissenhaft geprüft, wie die Bezahlung der Sozialversicherungsbeiträge (...). Erst danach wurden die konkreten Aufträge erteilt. Zudem wurde ausdrücklich vereinbart, dass eine Weitergabe an weitere Subunternehmer ausgeschlossen sei“, schreibt Sareno an Geschäftspartner. Entgegen dieser Vereinbarung habe Setro laut Sareno ein weiteres Subunternehmen - die PDL GmbH - beigezogen. Diese Vertragsverletzung hätte man bei Sareno nicht akzeptiert, hätte man davon gewusst heißt es. Die Mühlviertler Firma vermutet, dass PDL dann ihren Mitarbeitern den Lohn vorenthalten haben dürfte.

„Lohn- und Sozialdumping lehnen wir ab“

Sareno habe in keiner Weise von der Nichtbezahlung der Löhne bzw. Sozialversicherungsabgaben gewusst, geschweige denn davon profitiert. „Wir können nachdrücklich versichern, dass wir stets alles daran setzen und bemüht sind, um unseren Ruf als rechtstreues Unternehmen gerecht zu sein. Inkriminierte Machenschaften, wie die des Lohn- und Sozialdumpings lehnen wir zutiefst ab“, heißt es in dem Schreiben, das von Geschäftsführer Leopold Fischer unterzeichnet ist. Sareno wurde von den PDL-Arbeitern auf Zahlung der Löhne geklagt, obwohl Sareno für die Erbringung der Werkleistungen bereits den Werklohn an ihren Subunternehmer bezahlt habe. Die arbeitsgerichtlichen Klagen der PDL-Mitarbeiter in Höhe von rund 40.000 Euro wurden deshalb bestritten. Übrigens wehrt man sich im Mühlviertel gegen die Darstellung, man sei maßgeblich an dem Sozialbetrug beteiligt. Die 40.000 Euro Ansprüche betragen am kolportierten Gesamtschaden von 26 Millionen Euro gerade einmal einen Anteil von 1,5 Promille.

Die Ulrichsberger Baufirma teilt zudem mit, dass der wirtschaftliche Bestand in keiner Weise gefährdet sei.

