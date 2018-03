Sandl freut sich über erfolgreiche Wintersaison

SANDL. 76 Tage Liftbetrieb hielten das Team der Viehberglifte in den vergangenen Wochen auf Trab. 180.000 Liftfahrten wurden absolviert.

Eine Bilderbuch-Saison erlebte heuer der Viehberg-Lift in Sandl. Bild: Viehberg Lifte

Auf eine ergiebige Skisaison kann das Team der Viehberglifte zurück blicken. „Vor acht Jahren war das letzte Mal die ganzen Ferien hindurch Liftbetrieb“, sagt Betriebsleiter Walter Vater. „Schön, dass es heuer wieder mal geklappt hat mit dem Schnee“, ist man sich auch im Organisationsteam der Viehberglifte einig. Damit ist ein Grundstein für die Arbeit in der kommenden Saison gelegt. Der Viehberg hat sich weit über die Gemeindegrenzen hinaus wieder einen Namen gemacht als Skilift vor der Haustüre: Zahlreiche Sportler aus Niederösterreich, dem Bezirk Perg, aus Linz und auch Gäste aus Tschechen zählen zu den Stammgästen und fühlen sich in Sandl wohl.

Aber nicht nur Ski gefahren wird am Viehberg. Das zeigt etwa die große Resonanz auf der Rodelbahn und in der Viehberghütte, die immer gut besucht war. Ein besonderes Highlight der Saison war Ende Jänner das Fest der 1.112 Viehberglichter: 70 Personen machten sich mit Sagenerzähler Luki Mandl auf den Weg zum Viehberggipfel und lauschten dort seinen Geschichten. Besonders lustig und rasant ging es außerdem beim Zipfelbobrennen am 2. Februar auf der Rodelbahn talwärts.

Nach der letzten Bergfahrt mit dem Lift wird jetzt einmal alles eingesommert und eine kurze Pause gemacht bevor es wieder weiter geht. Denn auch in Sandl heißt es: Nach der Saison ist vor der Saison. Mit der Organisation der Saison 2018/19 kann demnach nicht früh genug begonnen werden. Insgesamt wird es im Sommer auf dem Viehberg aber ein wenig gemütlicher zugehen.

