Rotes Kreuz stellt Jugendarbeit auf ganz neue Beine

ARNREIT. Anja Lindorfer aus Arnreit will als neue Bezirksjugendkoordinatorin des Rohrbacher Roten Kreuzes die Jugendarbeit vorantreiben.

Neue Koordinatorin Bild: Gahleitner

"Wir wollen eine koordinierte Nachwuchsarbeit vom Kindergarten bis zum Rettungssanitäter auf die Beine stellen", sagt RK-Bezirkrettungskommandant Hannes Raab: "Anja soll das Ganze koordinieren, Serviceleistungen aufbauen und Bindeglied zwischen der Bezirksstelle, den Ortsstellen und den Schulen sein."

Momentan ist Anja Lindorfer, die Biologie und Geschichte auf Lehramt studiert, aber noch keinen Job als Lehrerin gefunden hat, in der Einarbeitungsphase: Sie besucht Gruppenstunden des Jugendrotkreuzes, schaut was gebraucht wird und wie man das Ganze vielleicht vereinheitlichen kann. Sie will für Gruppenleiter Materialien für Gruppenstunden zusammenstellen, eine Jugendgruppe für über 15-Jährige ins Leben rufen, Schulen besuchen und auch ein Konzept erarbeiten, um den Schülern das Rote Kreuz zu präsentieren und die vielfältigen freiwilligen und beruflichen Möglichkeiten aufzuzeigen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema