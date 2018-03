Rotes Kreuz: „Ohne Zivildiener müssen wir fünf Autos im Bezirk zusperren“

Das Rote Kreuz braucht die Zivildiener und immer mehr freiwillige Mitarbeiter

Auch im Container der derzeit umgebauten Rotkreuz-Ortsstelle Walding sind Zivildiener im Einsatz.

URFAHR-UMGEBUNG. Leichte Personalsorgen plagen die Dienstführenden des Roten Kreuzes in Urfahr-Umgebung. Geburtenschwache Jahrgänge wirken sich in der sinkenden Zahl der Zivildiener aus. „Wir haben vor allem in den Monaten April und Juni Probleme, die nötige Anzahl an Zivildienern zu finden“, sagt Gerald Roth, Bezirks-Geschäftsführer des Urfahraner Roten Kreuzes. Immerhin wird ein Drittel der Stunden von Zivis geleistet. Aber auch in der Rekrutierung der Freiwilligen nimmt der Zivildienst einen hohen Stellenwert ein: „Rund ein Viertel der freiwilligen Mitarbeiter sind ehemalige Zivildiener“, erklärt Roth.

35 Zivildiener pro Jahr

Gar nicht denken will man beim Roten Kreuz an eine Abschaffung des Wehrdienstes und den damit verbundenen Wegfall der Zivildiener: „Ohne Zivis müssen wir fünf unserer 17 Autos zusperren“, sagt der RK-Bezirkschef, der allen Interessenten empfiehlt, sich mindestens ein Jahr vor dem gewünschten Einrückungstermin zu melden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Rettungssanitäter-Ausbildung schon vor Dienstantritt zu absolvieren. Das helfe den Dienstführenden, die von Anfang an auf eine zusätzliche Kraft zurückgreifen können und auch den Jugendlichen, weil diese sich mit ziemlicher Sicherheit ihren Dienstort aussuchen können. 35 Zivildiener pro Jahr sind im Bezirk Urfahr-Umgebung eingesetzt.

Doch auch Freiwillige sind beim Roten Kreuz immer willkommen: „Wir brauchen pro Jahr 30 neue Rettungssanitäter, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Noch besser wären 40“, rechnet der Bezirkskommandant vor. Aktuell engagieren sich 623 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig im Rettungsdienst. Der nächste Intensivkurs für Rettungssanitäter startet am 9. Juli, der nächste berufsbegleitende Kurs am 29. September.

RK-Bezirksstellenleiter Paul Gruber verweist darauf, dass es auch abseits des Rettungsdienstes ein breites Aufgabenspektrum im Roten Kreuz gibt: „Die sozialen Dienste werden immer wichtiger. Im Bezirk Urfahr-Umgebung erleben wir einen großen Wandel: Die demografische Entwicklung geht hier doppelt so schnell wie in anderen Bezirken“, sagt er.

Um den freiwilligen und beruflichen Mitarbeitern ein gutes Umfeld zu gewährleisten wurde in die Infrastruktur investiert. So wurde in den vergangenen Monaten die Rotkreuz-Dienststelle Walding um 1,5 Millionen Euro modernisiert und umgebaut. Diese wird am 22. April mit einem Fest offiziell eröffnet.

