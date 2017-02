Rotes Kreuz: Noch nie so viele Einsätze, Mitarbeiter und Freiwilligenstunden

ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Kaum Zeit zum Durchatmen blieb den Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern des Roten Kreuzes St. Georgen/Gusen abgelaufenen Ein-satzjahr 2016.

Mit fast 7.000 Einsätzen waren die St. Georgener Sanitäter 2016 intensiv gefordert. Bild: Rotes Kreuz St. Georgen/Gusen

Bei der Ortsstellenversammlung der St. Georgener Rotkreuz-Familie beeindruckte einmal mehr der multimedial präsentierte Jahresreport die zahlreichen Ehrengäste mit Bezirks-hauptmann Werner Kreisl sowie mehreren Bürgermeistern und Gemeindevertretern aus den versorgten Gebieten. Mit 75.222 Einsatzstunden -um 4.000 mehr als 2015 - stellte die St. Georgener Rotkreuz-Stelle einen Rekord auf. Etwa zwei Drittel dieser Stunden haben Frei-willige Rotkreuz-Mitarbeiter ihren Mitmenschen geschenkt.

Rekord bei Einsätzen und Aktiven

236 Einsätze mehr als 2015 - konkret 6.967 Ausfahrten - leistete der Rettungsdienst, in dem 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv sind. Vier Fahrzeuge tagsüber und zwei bis drei in der Nacht sind in den Gemeinden St. Georgen, Luftenberg, Langenstein, Katsdorf, Ried und Mauthausen 365 Tage im Jahr unterwegs. An manchen Tagen fallen bis zu 30 Einsätze an.

Dank einer hocherfolgreichen und mittlerweile von vielen Rotkreuzstellen in Oberösterreich übernommenen Freiwilligen- und Jugendkampagne gewannen die St. Georgener im Vorjahr gleich 32 Frauen und Männer jeden Alters für die freiwillige Mitarbeit im Rettungsdienst. Da-mit stieg die Zahl aller Aktiven erstmal auf insgesamt 300 Personen.

Fast 20.400 Portionen hat das "Essen auf Rädern"-Team im vergangenen Jahr mit zwei Fahrzeugen ausgeliefert. 3.770 Essensportionen steuerten darüber hinaus die Kollegen im Stützpunkt Katsdorf bei. Zusammen brachten es die Teams bei ihren Auslieferungs-Touren auf fast 28.000 Kilometer und 6.500 freiwillige Stunden.

Auch der ausschließlich von Freiwilligen getragene Besuchsdienst boomt mit 248 Hausbesu-chen bei gebrechlichen und vereinsamten Mitbürgern und fast 600 dafür aufgewendeten Stunden. Ebenso stark gefragt ist der mobile Sozialmarkt, der mittlerweile 150 Bezugsbe-rechtigte in St. Georgen und vier Nachbargemeinden aufweist. Sieben Freiwillige versorgen mit diesem mobilen Angebot einkommensschwache und bedürftige Landsleute im St. Geor-gener Rotkreuzrayon günstig mit gespendeten Lebensmitteln.



Um diese Bilanz der Menschlichkeit auch zukünftig zu sichern, kommt der Jugendarbeit eine entscheidende Rolle zu. Ein neues Betreuerteam hat im vergangenen Jahr hervorragende -Arbeit geleistet und eine perfekte Wohlfühlstruktur für junge Menschen geschaffen. Nicht weniger als 42 - eine Verdreifachung der Mitgliederzahl gegenüber 2015 - Kinder und Ju-gendliche zwischen 6 und 17 Jahren bilden mittlerweile in drei Altersgruppen ein wichtiges Reservoir für die Hilfe in der Zukunft.

Innovationsprojekte gestartet

Mit der Leseförderung für leseschwache Volksschüler, finanziert aus dem Erlös des jährlichen Charity-Golfturniers, sind die St.Georgener in einem weiteren Bereich Pioniere. Nach erfolgreichem Pilotprojektstart im vergangenen Frühjahr haben mittlerweile mehrere weitere freiwillige Lesecoaches die Ausbildung absolviert. Das Angebot soll nun in Zusammenarbeit mit den Volksschulen auf die Nachbargemeinden ausgedehnt werden.

1 Kommentar (12698) · 05.02.2017 10:07 Uhr von Gugelbua· 05.02.2017 10:07 Uhr Gut das es das es sie gibt! Samariterbund und Rotes Kreuz ,doch wie viele unbezahlte Freiwilligenstunden macht die Führungsebene ? ich höre immer nur vom armen Fußvolk Antwort schreiben

