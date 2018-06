Rohrbacher Standesbeamte geben sich das Ja-Wort

BEZIRK ROHRBACH. Standesamtsverband bringt mehr Servicequalität für Bürger.

Vor allem komplizierte Eheschließungen sind für die Standesbeamten eine große Herausforderung. Bild: OÖN

Multikulturelle Ehen, komplizierte Verhältnisse und alles vor dem Hintergrund eines immer heikler werdenden Datenschutzes machen den heimischen Standesbeamten das Leben nicht leicht. Deshalb will man im Bezirk Rohrbach die Kompetenzen der Standesämter bündeln. Eine Lösung soll her, die der Bürger im besten Fall nicht oder maximal durch eine höhere Servicequalität merkt. Anstatt vieler Standesämter auf den einzelnen Gemeindeämtern des Bezirkes soll es nur mehr wenige oder gar nur mehr einen Standort im Bezirk geben.

Grundsatzbeschluss gefasst

In der Bürgermeister-Konferenz haben sich die Gemeinde-Chefs des Bezirkes einstimmig für einen begleiteten Prozess ausgesprochen. Ein Arbeitskreis aus Amtsleitern hat sich bereits eingehend mit der Materie beschäftigt. Stefan Königseder, Amtsleiter in Arnreit und Sprecher seiner Kollegen präzisiert: "Unsere Arbeit wird immer komplizierter und vielfältiger und da ist die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit sinnvoll. Hin und wieder sind einfach Fälle dabei – vor allem bei Eheschließungen – die nicht alltäglich sind. Da sind Rückfragen bei Experten nötig und so braucht es manchmal etwas Zeit, bis wir eine rechtsgültige Auskunft geben können."

Spezialisten ausbilden

Sind die Kompetenzen an einem Standort im Bezirk oder an regional aufgeteilten Standorten gebündelt, würden dort Spezialisten für Personenstandsfälle arbeiten. Die Bürger profitieren von schnellen Auskünften und mehr Rechtssicherheit.

"Das Projekt hat nichts mit Zentralisierung zu tun, sondern ist reiner Dienst am Bürger. Dieser soll und wird so gut wie nichts von der Umstrukturierung merken. Alle Standesfälle sollen weiterhin am Heimat-Gemeindeamt gemeldet werden können", sagt Königseder.

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Die Ermittlung der Ehefähigkeit, also das Bestellen des Aufgebotes, wie es früher hieß, muss künftig am zentralen Standesamt erledigt werden. Das ist nötig, weil es immer mehr komplizierte Eheschließungen gibt. Trauungen selbst werden natürlich weiterhin in allen Gemeinden möglich sein.

Die Bürgermeister des Bezirkes Rohrbach stehen dem Vorhaben übrigens aufgeschlossen gegenüber. Noch heuer sind Workshops mit Bürgermeistern, Standesbeamten und Amtsleitern geplant. Dort will man dann Nägel mit Köpfen machen und entscheiden, in welcher Form es weitergeht.

Start für 2020 geplant

Die Entscheidung, in welcher Form der Standesamtsverband umgesetzt wird, fällt auf kommunalpolitischer Ebene. Die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse sollen bis zum Sommer 2019 fallen. Bis 1. Jänner 2020 soll das Projekt Standesamt "neu" umgesetzt werden. Dazu gibt es natürlich noch rechtliche und organisatorische Vorbereitungen zu treffen. (fell)

