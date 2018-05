Revanche für Hallen-Finalspiel

FREISTADT. Im Spitzenspiel der Runde treffen Freistadts Bundesliga-Faustballer am Samstag auf Hallen-Meister Vöcklabruck.

Freistadt-Spieler Michael Kreil will seinem Angreifer Jean Andrioli die Bälle möglichst präzise aufspielen. Bild: Wolfgang Benedik

Auf einen Faustball-Leckerbissen dürfen sich Freistadts Sportfans auf dem Marianum-Sportplatz freuen: Da treffen in der Neuauflage des diesjährigen Hallenfinales die Hausherren und amtierenden Feldstaatsmeister aus Freistadt auf den frisch gebackenen Hallenmeister aus Vöcklabruck. Die Vöcklabrucker, die sich bereits vor Saisonbeginn den Feinschliff bei Turnieren in Brasilien holten und auch in Europa den amtierenden WorldCup Sieger Novo Hamburgo bezwingen konnten, sind wie die Freistädter in der Frühjahrsrunde noch ungeschlagen.Die Freistädter sind hochmotiviert, wollen sie doch die eindeutige Niederlage in der Halle wieder gutmachen.

Die Zuschauer erwartet also ein Faustballspiel der Extraklasse. Auf Vöcklabrucker Seite steht mit Karl Müllehner der momentan schlagkräfitgste Angreifer der Liga. Auf Seiten von Freistadt wird Kapitän Jean Andrioli mit seinem gewitzten Spiel jede noch so kleine Lücke in der Vöcklabrucker Abwehr suchen. Beide Teams sind außerdem mit mehreren Nationalteamspielern gespickt. Spielbeginn ist am Samstag um 17 Uhr, auf dem Marianumsportplatz in Freistadt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema