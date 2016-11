Regionale Mühlviertler Lebensmittel jetzt auch im weltweiten Netz zu haben

BEZIRK FREISTADT. Bäuerinnen und Bauern aus dem Mühlviertler Kernland starteten ein Onlineportal.

Daniela Pühringer, Brigitte Maurer-Pühringer, Markus Bergsmann Bild: Mühlviertler Kernland

Angefangen hat alles im Jahr 2011 mit dem "Kernland Qualitätspunkt" – einer Auszeichnung für bäuerliche und gewerbliche Betriebe in der Leader-Region Mühlviertler Kernland. Weil die Qualitätskriterien regional, heimisch und bio immer wichtiger werden, geht der Verein Mühlviertler Kernlandbauern unter seiner Obfrau Brigitte Maurer-Pühringer gemeinsam mit dem Regionalverein Mühlviertler Kernland, nun einen Schritt weiter: Im Web-Portal "So nah ist regional" werden handgemachte Delikatessen wie Bündner Fleisch, Senf, Fruchtaufstriche und echtes Bauernbrot bis hin zu Hackgut, Humus und Christbäume aus der Region feilgeboten.

Bühne für Bauern-Produkte

Für Maurer-Pühringer und ihre beiden Stellvertreter Rupert Wiesinger und Martin Miesenberger, geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: "Die Bäuerinnen und Bauern im Mühlviertler Kernland lieben das, was sie tun. Mit dem Betriebs- und Produktportal können wir nun endlich Danke sagen und ihnen eine Bühne bieten, auf der sie sich selbst und ihre Produkte präsentieren können." Gestaltet und umgesetzt wurde der Internetauftritt von Daniela Pühringer und Markus Bergsmann in Zusammenarbeit mit den Mühlviertler Kernlandbauern. "Damit wird nicht nur eine Bühne für die Bauernschaft geschaffen, sondern für die ganze Region", betonen die beiden.

Leader-Regionsobmann Erich Traxler und Geschäftsführerin Conny Wernitznig sind stolz auf den fortschrittlichen Auftritt der Kernlandbauern: "Mit der neuen Website wird nicht nur die bäuerliche Seite mit den Höfen und Produkten präsentiert. Die wunderschöne Landschaft, gewerbliche Betriebe, die auf landwirtschaftliche Produkte der Region schwören haben Platz gefunden, und die Einzigartigkeit unserer Region wird in wunderschönen Bildern und ansprechenden Texten aufgezeigt."

Damit sich die Konsumenten im Internet ein Bild über die sorgfältige Herstellung der Produkte machen können, wurden Videoporträts erstellt, die auf einem eigenen "Kernlandbauern"-YouTube-Channel zu sehen sein werden. www.kernlandbauern.at

