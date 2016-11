Regattazentrum wird für die Ruder-WM erweitert

OTTENSHEIM. Die Bauarbeiten an der Anlage in Ottensheim sollen 2017 abgeschlossen sein.

In Ottensheim wird das Regattagebäude erweitert. Gestern erfolgte der Spatenstich. Bild: prel

Der erste Schritt für das neue Bundesleistungszentrum für Rudern und Kanu ist getan: In Ottensheim erfolgte gestern im Beisein von Vertreter der Landes- und Kommunalpolitik sowie des Ruder- und des Kanuverbandes der Spatenstich für den Bau, mit dem Oberösterreich zum Mittelpunkt des weltweiten Rudersports werden soll.

1972 entstand beim Bau des nahen Wasserkraftwerks Ottensheim-Wilhering das Regattazentrum Linz-Ottensheim, welches an einem rund zwei Kilometer langen Seitenarm der Donau liegt. Seit 2006 verfügt die Strecke über die Standards für internationale Wettkämpfe mit acht Bahnen auf zwei Kilometern Länge. Für die Ruder-Weltmeisterschaft, welche 2019 in Ottensheim stattfindet, erfolgen in den kommenden Monaten umfangreiche Umbauarbeiten. Dabei wir das Regattagebäude erweitert.

Nachhaltige Nutzung geplant

Neue Trainings- und Sanitärräume entstehen, und auch der Zielturm wird renoviert, erweitert und zum Teil klimatisiert. Zudem wird ein neues Bootshaus mit fünf Hallen, welches mindestens 40 Großbooten Platz bieten soll, gebaut. Um mehr Platz für die Teams und deren Ausrüstung zu schaffen, wird der bestehende Abgang zum Ab- und Anlegeplatz aufgeschüttet und vergrößert.

Da der Ausbau möglichst kosteneffizient erfolgen soll, werden einige zusätzliche Einrichtungen, wie etwa die Erweiterung der Tribüne oder die Schaffung einer Aufwärmzone, nur temporär für die Dauer der WM errichtet.

Der Umbau erfolgt als generelle Investition in die Zukunft des Rudersports. Das Bundesleistungszentrum mit seiner modernen sportlichen Infrastruktur soll Kanuten und Ruderern aus ganz Österreich in Zukunft als Trainingszentrum dienen. 2017 werden dann die Vereinsmeisterschaften in Ottensheim ausgetragen. 2019 wird die erste WM in einer olympischen Sportart in Österreich seit 28 Jahren stattfinden, die erste in Oberösterreich überhaupt. Zu diesem Ereignis werden rund 1500 Teilnehmer aus 70 Nationen und 15.000 Zuschauer erwartet.

Das Projekt inklusive Ausrichtung der WM wird rund neun Millionen Euro kosten. Der Auftrag zur Errichtung wurde zum Großteil an regionale Unternehmen vergeben, wie Horst Anselm, Präsident des Regattavereins Linz-Ottensheim, betont. Aufträge in Höhe von rund einer Million Euro gingen an Ottensheimer Betriebe.

Die Fertigstellung des Bundesleistungszentrums ist für August 2017 geplant. (prel)

Regattazentrum

Das Regattazentrum Linz-Ottensheim, das an einem rund zwei Kilometer langen Seitenarm der Donau liegt, wird bis August 2017 erweitert. Dabei wird unter anderem das bestehende Regattagebäude renoviert und ein neues Bootshaus gebaut. 2019 findet dann die Weltmeisterschaft im Rudern in Linz-Ottensheim statt, zu der 15.000 Zuschauer erwartet werden.

