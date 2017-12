Reformiertes Gesetz bringt neue Krankenpflege-Ausbildung im Mühlviertel

Mühlviertler Pflegeschulen starten eine Info-Kampagne

Neue Ausbildung startet 2018 Bild: gespag

FREISTADT/ROHRBACH. Das reformierte Gesundheits- und Krankenpflegegesetz bringt neue Berufsbilder in der Pflege und neue Ausbildungen. Als größter Ausbildner für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe in Oberösterreich legen die gespag-Pflegeschulen in Freistadt und Rohrbach in den nächsten Monaten einen Schwerpunkt auf die Vorstellung der neuen Ausbildungen in der Öffentlichkeit. Zu den neuen Berufsbildern und Ausbildungen zählen die Pflegefachassistenz (PFA) und die Pflegeassistenz (PA). „Berufsbilder der Gesundheits- und Krankenpflege sind aufgrund ihrer Komplexität und den spezifischen Anforderungen, die wir an unsere Auszubildenden stellen, schwer in Kürze zu vermitteln. Wir werden daher dieses und nächstes Jahr besonders intensiv informieren und auch die neuen Ausbildungen an Schulen, Gemeinden und Institutionen präsentieren“, begründet Christian Peinbauer, Direktor der GuKPS Freistadt, Rohrbach und Schärding die Info-Kampagne. Erstmals wird es an den Mühlviertler GuKPS auch die Möglichkeit von „Schnuppertagen“ für Interessierte geben.

In zwei Jahren zum PFA-Diplom

Nach zwei intensiven Ausbildungsjahren erwirbt man das Diplom der Pflegefachassistenz. Das Berufsbild der Pflegefachassistenz beinhaltet die Durchführung unterschiedlichster Pflegemaßnahmen im Bereich der Diagnostik und Therapie. Dazu zählen etwa die Verabreichung von Arzneimitteln oder das Legen einer Magensonde. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit der Weiterqualifikation zum gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege über die Fachhochschule.

Die Pflegeassistenz ist eine einjährige Ausbildung. Pflegeassistentinnen unterstützen Pflegebedürftige und das diplomierte Personal im Stationsbetrieb. Die Pflegeassistenzausbildung bietet die Grundlage für weiterführende Ausbildungen zur Fach-Sozialbetreuung mit Schwerpunkt Altenarbeit und den medizinischen Assistenzberufen. Die umfassende praktische Ausbildung, die in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen der Pflege und in speziell eingerichteten Lernwerkstätten stattfindet, garantiert den Erwerb des geforderten Fachwissens für die Handlungskompetenz, die in der Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz gefordert ist.

Info-Veranstaltungen an den GuKPS Freistadt und Rohrbach:

• GuKPS Freistadt: 09.02.2018, 13:00 – 18:00 Uhr

• GuKPS Rohrbach: 02.03.2018, 13:00 – 16:00 Uhr

