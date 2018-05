Rasante Radsportler und ein rabiater Windhaager Fasan

WINDHAAG BEI PERG. Wolfgang Krenn und Sabine Sommer siegten beim Mühlviertler „3 Täler Classic“ Mountainbike-Marathon

Tagessieger Wolfgang Krenn, dicht gefolgt von Philipp Heigl. Bild: Jürgen Berlesreiter

Als Veranstalter hatte Wolfgang Neulinger vom Radclub Windhaag schon mit vielen Widrigkeiten zu tun. Dass sich seine Rennfahrer aber vor einem rabiaten Fasan fürchteten, war auch für ihn neu: „Im Schlossgraben gibt es ein Fasan-Gehege direkt neben der Strecke. Während der Besichtigungsfahrten ist eines der Tiere aufgeflogen und regelrecht auf die vorbei fahrenden Biker losgegangen. Die haben sich natürlich mordsmäßig erschreckt.“ Um Frieden einkehren zu lassen, wurde das Tier am Renntag auf dem Dachboden des Besitzers untergebracht. Damit blieben die Teilnehmer am Dienstag vor weiteren gefiederten Attacken verschont.

Keine Gnade kannte hingegen Wolfgang Krenn während des Rennens: Der für das Bike Team Lienz startende Marathon-Spezialist ließ seinen Konkurrenten auf der 60-Kilometer-Distanz nicht den Funken einer Chance und gewann in 2:35:34 Stunden mit 4:37 Minuten Vorsprung vor Philipp Heigl und dem Rainbacher Michael Kamppelmüller. Auf der 30 Kilometer Distanz bildeten Maximilian Huber (St. Florian), Thomas Bogner (Julbach) und Florian Bauer (Kleinzell) das Siegerpodest.

Den Frauen-Bewerb entschied Favoritin Sabine Sommer aus Neumarkt im Mühlkreis in der beachtlichen Zeit von 2:55:53 für sich. Sie ließ damit in der Endabrechnung sogar elf Männer hinter sich. „Ein richtig cooles Rennen war das heute. Die Strecke war perfekt, ebenso das von meinem Mann vorbereitete Bike und ich habe mich auch vom ersten Kilometer an wohl gefühlt“, gab Sommer nach der Zieldurchfahrt zu Protokoll.

Zwölf Stunden Anreise

Insgesamt 170 Mountainbiker standen bei der dritten Auflage des „3 Täler Classic“ Marathons am Start. Die mit Abstand weiteste Anreise hatte Jean Oliver Granger. Der Brillendesigner aus Lyon war auf Einladung von Optiker Manfred Kroboth im Auto zwölf Stunden lang in das Mühlviertel unterwegs, um hier das Medium-Rennen (30 Kilometer) in Angriff zu nehmen. „Die Strecke war super, aber die anderen waren viel zu schnell für mich“, so der Franzose über seinen 107. Platz.

