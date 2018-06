Rallycross: Alois Höller bläst in Greinbach zur Attacke

GÖTZENDORF. Zum Angriff bläst der mühlviertler Rallycrosser Alois Höller am Wochenende im steirischen Greinbach: Beim zweiten Staatsmeisterschaftslauf möchte der Ford-Pilot nach dem Totalausfall beim Auftaktrennen in Melk zurückschlagen.

„Der Ausfall in Melk hat wichtige Punkte gekostet. Zumindest einen Teil davon möchte ich am kommenden Wochenende wieder aufholen“, gibt sich der Routinier kämpferisch. Dies umso mehr, da er mit einem Spitzenplatz beim letzten FIA-Zone-Lauf in Maggiora gesehen hat, dass er auch mit dem betagten Ford Focus sportlich noch immer bei der Musik sein kann. „Es fehlt nicht viel, der nach dem Schaden von Melk völlig überarbeitete Motor läuft sehr gut“, sagt Alois Höller.

Das Rennen in Greinbach ist für den Mühlviertler der Auftakt für den traditionell intensiven Rallycross-Sommer: Nächste Woche geht es bereits zum FIA-Zone-Lauf in das tschechische Sedlcany - und anschließend stehen die Rennen auf dem Nordring bei Fuglau und im ungarischen Nyirad auf dem Programm.

