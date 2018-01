Probelauf für ersten Mühlviertler MRT

ROHRBACH. Im Rohrbacher Centro wurde der geplante Zubau maßstabsgetreu nachgebaut.

Der erste MRT des Mühlviertels besteht aus Karton. Bild: gespag

Ein Magnetresonanz-Tomograf (MRT) stand jahrelang ganz oben auf der Wunschliste der Ärzteschaft im Rohrbacher gespag-Spital. Im Vorjahr kam schließlich die Zusage für dieses hochtechnische Diagnosegerät. Damit sparen sich Patienten künftig den Weg nach Linz. Damit wird die medizinische Versorgung im LKH Rohrbach für die Bevölkerung wesentlich verbessert. Um den MRT baulich unterzubringen, ist im Bereich der Radiologie ein Zubau geplant. "Die Variante Zubau ist günstiger als ein Umbau im Haus. Aufgrund der besonderen Eigenschaften eines MRT – von der Statik bis hin zur Beeinflussung medizinischer Geräte sowie die Raumfindung der bestehenden betroffenen Geräte und Anlagen – wäre der Umbaugrad im Haus so hoch gewesen, dass der Zubau kostengünstiger realisierbar ist", erklärt Klaus Ornezeder, technischer Betriebsleiter im LKH Rohrbach. Doch worauf sollte man bei der Planung achten, wenn man schon die Möglichkeit hat, einen MRT maßgeschneidert einbauen zu können. Um eine Analyse des Grundrisses, eine optimale Nutzung der Räumlichkeiten und künftig gute Arbeitsabläufe sicherzustellen, wurden die MRT-Räume im Centro Rohrbach maßstabgetreu nachgebaut und Untersuchungen simuliert. Radiologen, Radiologietechnologen, Anästhesisten und Anästhesiepflegerinnen sowie Architekt Wolfgang Paul aus Wien testeten den nachgebauten MRT.

Premiere in der gespag

"Eine solche Simulation war eine Premiere in der gespag. Es wurden erstmalig – bevor das Bauwerk steht – die Abläufe durchgespielt und nachgestellt", sagt Leopold Preining, kaufmännischer Direktor des LKH Rohrbach. Nach den einzelnen Simulationsabläufen wurde von den Beteiligten analysiert, was gut gelaufen ist, ob und welche Änderungen notwendig sind. "Es war besonders wichtig, dass Problemstellungen aus allen Disziplinen aufgezeigt wurden", beschreibt Primar Peter Stumpner, ärztlicher Direktor des LKH Rohrbach. Ausschließlich positiv waren die Reaktionen der Teilnehmer zur Simulation. "Mir gefällt die Aufteilung der Räumlichkeiten. Ich habe einen guten Eindruck bekommen. Es ist gut durchdacht und funktionsfreundlich. Das Handling mit den Patienten geht in die optimale Richtung. Sowohl die Patientenräume als auch die Funktionsräume wirken sehr gut gegliedert", sagte Gunda Wögerbauer-Resch, Leiterin der Radiologietechnologinnen, nach ihrer ersten Simulationsrunde.

Zusammenspiel ist wichtig

"Es ist ganz wichtig, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit gut passt. Die Simulation war sinnvoll, brachte viel und war sehr professionell aufgezogen. Man sah, wie die Prozesse zwischen den Disziplinen optimal ablaufen sollen. Man bekam eine gute räumliche Vorstellung. Positiv war auch, dass auch externe Radiologie-Fachleute bei der Simulation dabei waren, die sagen konnten, wie es in der Praxis läuft", so der Tenor der Radiologietechnologinnen Maria Spannbauer, Daniela Erlinger, Birgit Scharinger, Eva Peherstorfer und Katharina Andexlinger. "Ich fand die Simulation sehr gut und wichtig, weil viele Einzelheiten im Ablauf damit erst klar werden", beschreibt Anästhesist Gottfried Schietz. Voraussichtlich wird der MRT Mitte Dezember 2018 in Betrieb genommen.

Was ist ein MRT?

1. Körper-Bilder: Mit einem Magnetresonanz-Tomografen können Schnittbilder des Körpers erzeugt werden.

2. Magnetfelder: Die Erzeugung dieser Bilder beruht auf sehr starken statischen Magnetfeldern und Magnetfeldern im Radiofrequenzbereich. Beides wird vom MRT erzeugt. Mit den statischen Magnetfeldern von 1,5 Tesla werden Wasserstoffatome im Magnetfeld – ähnlich wie eine Kompassnadel – ausgerichtet und danach mit einem Radiofrequenzimpuls gestört.

3. Ein BIld entsteht: Das Ausrichten der Wasserstoffatome sowie die dafür benötigte Energie wird gemessen und produziert das MRT-Bild.

4. Keine Strahlung: Im Gerät wird keine belastende Röntgenstrahlung erzeugt. Zu beachten ist allerdings das Magnetfeld. In einem bestimmten Abstand zum MRT dürfen keine Störungen auftreten (z. B. durch einen vorbeifahrenden Lkw), um die Bilder nicht zu verzerren. Das Magnetfeld wird durch Eisenplatten und Stahlbeton abgeschirmt.

