Probe aufs Exempel: Wie gut ist Pergs Internet wirklich?

BEZIRK PERG. Die Bevölkerung im Bezirk Perg soll eine Woche lang Netztests durchführen.

Catalin Colesnicov und Markus Brandstetter hoffen auf viele Netztests. (lebe) Bild:

Obwohl in den vergangenen beiden Jahren private Initiativen zahlreiche Siedlungen im Bezirk Perg mit Glasfaseranschlüssen versorgen konnten, sind nach wie vor viele Regionen weit entfernt von Datenkapazitäten, die in einer digitalen Gesellschaft Grundvoraussetzung wären. Zudem mehren sich Beschwerden darüber, dass die im offiziellen "Breitbandatlas" dargestellten Kapazitäten mit der Realität wenig zu tun hätten.

Einwöchiger Feldversuch

Wie schnell ist das Internet im Bezirk also wirklich? Eine Antwort darauf soll in den kommenden Tagen ein groß angelegter Feldversuch liefern, den die Wirtschaftskammer im Bezirk gemeinsam mit regionalen Breitband-Versorgern ins Rollen bringt. "Wir möchten so viele Haushalte und Firmen dazu bewegen, auf netztest.at den RTR-Netztest zu machen und dabei auch ihre Standortdaten einzugeben", sagt Markus Brandstetter, Bezirksobmann der Jungen Wirtschaft.

Je mehr Menschen von heute bis einschließlich 19. April diesen Test durchführen, desto präziser könne eine aktuelle Breitband-Karte über den Bezirk ausfallen, die man kommenden Donnerstag Entscheidungsträgern von Bund, Land und Netzbetreibern vorlegen will.

"Wir wollen die Menschen sensibilisieren, dass es höchste Zeit ist für öffentliche Investitionen in die Qualität des Internets im ländlichen Raum", sagt Catalin Colesnicov, Geschäftsführer des in Grein ansässigen Datenunternehmens Cosys. Mit möglichst vielen aktuellen Netztests bekomme man einen Hebel in die Hand, um zusätzliche Fördergelder in den Bezirk Perg zu bekommen, sagt Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Franz Rummerstorfer.

Das Ergebnis des Feldversuchs wird bei einem Breitband-Aktionstag am 19. April in der Wirtschaftskammer Perg vorgestellt. Von 16.30 bis 18 Uhr findet eine Publikumsmesse zum Thema Breitband mit regionalen Anbietern statt. Um 18 Uhr folgt eine öffentliche Diskussion mit Gemeindevertretern und Breitband-Organisationen über Ausbaupläne, mögliche Förderungen und nicht anschlussfähige Gebiete.

