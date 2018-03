Prinzessinnen beendeten Saison mit bestem Ergebnis der Vereinsgeschichte

PERG. Platz fünf in der Volleyball-Bundesliga für Perg nach 3:1-Auswärtssieg in Innsbruck

Mittelblockerin Hailey Murray fixierte mit zwei Punkten in Folge den Matchgewinn der Pergerinnen in Innsbruck. Bild: Günther Iby

Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim VC Tirol fixierten die Perger Prinz Brunnenbau Volleys am Samstag den fünften Platz in der Austrian Volley League Women. Es ist die beste Platzierung der Pergerinnen in der Vereinsgeschichte. Wie schon das Hinspiel am vergangenen Mittwoch verlief auch das Rückspiel am Samstag äußerst knapp – mit dem besseren Ende für die Mühlviertlerinnen.

„Gratulation an unsere Trainerin und an die gesamte Mannschaft. Sie haben in dieser Saison die Vereinsvorgaben mehr als erfüllt. Es war ein ständiges Auf und Ab. Am Ende sind wir mit einer tollen Siegesserie in das Playoff eingezogen und mit dem fünften Rang haben wir unsere beste Ligaplatzierung in der Vereinsgeschichte erreicht. Darüber sind wir sehr happy. Aber das wird auch der Anspruch für die nächste Saison werden“, resümiert der zufriedene Sportdirektor.

Die Mannschaft aus dem Mühlviertel gewann die Serie der beiden im Viertelfinale ausgeschiedenen Teams mit 2:0. „Ein guter Abschluss einer wirklich tollen Saison und das Spiel war nochmals eine tolle Werbung für den Volleyballsport“, so Trauner.

Seine Prinzessinnen überzeugten in Innsbruck einmal mehr durch unbändigem Kampfgeist. Ging der erste Satz noch an die Gastgeberinnen aus Tirol, so konnten die Oberösterreicherinnen in den weiteren Durchgängen die Oberhand im Match gewinnen. Sie führten auch schon mit einigen Punkten im vierten Satz, ehe der VC Tirol in der Schlussphase nochmals ausgleichen konnte. Bei 25:25 ging dieser Satz in die Verlängerung. Nach zwei Punkten in Folge von Mittelblockerin Hailey Murray feierten die Oberösterreicherinnen dann den Matchgewinn mit 30:28.

Für die Spielerinnen geht es jetzt in die verdiente Sommmerpause, während der Verein sich bereits mit den Planungen für 2018/19 beschäftigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema