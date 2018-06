Premiere: Grand Prix der Springreiter in Lasberg

LASBERG. Landesmeisterschaft startet heute im Mühlviertel.

Die Springreiter küren in Lasberg ihre Landesmeister. Bild: P. Koppenberger

Die Verbesserungen an der Reitanlage Punkenhof in Lasberg mit Reithalle sowie Spring- und Turnierplatz aus dem vergangenen Jahr machen sich bezahlt. Nun verfügt man hier über den international notwendigen Qualitätsstandard, um den Spring- und Dressursport nach Lasberg bringen zu können.

An diesem Wochenende wird dies auch sichtbar werden. Von heute bis einschließlich Sonntag, 10. Juni, finden jeweils ab 8 Uhr die offiziellen Landesmeisterschaften im Springreiten hier statt. Für den organisierenden Union-Reit- und Fahrverein Lasberg ist dies eine Bestätigung für die Bemühungen auf und im Umfeld der Anlage. Gestartet werden die Landesmeisterschaften heute mit der Premiere eines Turniers der Kategorie B*. Dazu kommen dann die verschiedenen Meisterschaftsentscheidungen in den einzelnen Klassen. Höhepunkt ist sicherlich der erstmals ausgetragene Grand Prix von Lasberg am Sonntag Nachmittag, bei dem die Hindernisse 1,40 Meter hoch sind.

Zwei Turniere in zwei Wochen

Zwei Wochen später wird es erneut in Lasberg um Landesmeistertitel gehen. Denn am 23. und 24. Juni werden die Haflinger-, Noriker- und Ponyreiter in den Sparten Dressur und Springen ihre Landesbesten ermitteln.

Infos: www.reitverein-lasberg.at

