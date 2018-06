Pop, Tanz und Schauspiel - das ist ein „Popsical“

PERG. Gelungene Premiere für Musical-Projekt der NMS Perg-Schulzentrum

Die bunte Choreoraphie war eines der vielen gelungenen Elemente des Perger „Popsicals“. Bild: Perg NMS Popsical

Begeisterter Applaus brandete am Freitagabend in der Aula des Perger Technologiezentrums auf und die Akteure kamen nicht umhin, bei einer Zugabe noch einmal die Bühne zu entern. Bei ihrer ersten Musical-Produktion landeten die Schülerinnen und Schüler der NMS Perg-Schulzentrum einen Volltreffer. Viel Musik, Tanz und eine reife schauspielerische Leistung wussten die zahlreichen Besucher zu beeindrucken und so mancher bedauerte danach, dass nur eine einzige Aufführung angesetzt war.

Ehe das Licht im Saal erlosch und der von Gabriele Herman geleitete Schulchor mit „Adiemus“ das erste Lied anstimmte, war im Publikum noch ein wenig Ungewissheit spürbar. Was vor allem im Titel des Abends begründet lag: „Popsical“ - was das denn bedeuten könnte? Ein Rätsel, das sich rasch aufklärte: Ein mit vielen eigenen Ideen der Jugendlichen gestrickter Handlungsfaden, der mit eingängigen Songs garniert ist. Vom traurigen „Amoi seg‘ ma uns wieder“ über das freche „No Roots!“ bis zum fröhlichen Ausklang bei „We Are Family“. Regisseur Franz Rosenthaler half mit seiner Erfahrung, den Handlungssequenzen einen feinen dramaturgischen Schliff zu verleihen: Ein Geschwisterpaar, das nach dem tödlichen Verkehrsunfall seiner Eltern in einer neuen Schule Fuß fassen muss, dabei Anfeindungen und Vorurteilen ausgesetzt ist, bis sich letzten Endes doch ein Miteinander auftut. Als musikalische Leiterin wahrte Iris Zeindlhofer gekonnt die Balance zwischen Chor und Band. Ein erfrischendes Schulprojekt, das unbedingt nach einer Fortsetzung verlangt.

