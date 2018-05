Polizei sucht unbekannten Fahrraddieb

BAD LEONFELDEN. Auf der Suche nach einem unbekannten Einbrecher ist die Polizei in Bad Leonfelden.

Der Täter entwendete Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro. Bild: APA

Der Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Leonfelden durch Aufzwicken eines Vorhängeschlosses in das Kellerabteil einer Wohnhausanlage ein und stahl zwei Fahrräder, ein Mountainbike und ein Rennrad im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

